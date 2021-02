Am Dienstag wurden neue Erkenntnisse über die russische Covid-Impfung Sputnik V veröffentlicht: Gemäss der Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift «The Lancet» publizierte wurde, liegt die Wirksamkeit des russischen Impfstoffs bei 91.7 Prozent – und ist damit ähnlich hoch, oder gar höher, wie bei bereits in der Schweiz zugelassenen Impfstoffen. «Diese Erkenntnisse muss man, angesichts der Impfknappheit, ernst nehmen», sagt Manfred Kopf, Professor für Molekulare Biomedizin an der ETH Zürich und Mitglied der Expertengruppe Immunologie.