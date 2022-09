Ask me Anything: «Ich vertraue ihr nicht – darf ich an ihr Handy gehen?»

«Ich bin seit knapp einem Jahr in einer Beziehung, eigentlich läuft es gut, wenn da nicht eine Stimme in meinem Kopf wäre … Meine Freundin ist mir nie fremdgegangen, zumindest wüsste ich davon nichts. Aber trotzdem vertraue ich ihr nicht. Ich verstehe nicht wieso, denn sie hat mir noch nie einen Grund dazu gegeben. Ich weiss, es klingt verrückt, aber es macht mich kaputt, dauernd zu denken, dass sie mich anlügt. Am liebsten würde ich ihr Handy nehmen und ihre Nachrichten lesen. Ich will wissen, mit wem sie was schreibt und ob sie mit jemandem zu weit geht. Ich bin hin- und hergerissen. Eigentlich weiss ich, dass man das nicht macht, andererseits frisst es mich sonst auf. Und ausserdem bin ich ihr Freund, dann darf ich doch an ihr Handy gehen, oder? Wenn ich sie fragen und sie nein sagen würde, bin ich sicher, dass sie was zu verheimlichen hat. Sonst würde sie mich ja lassen, oder?»