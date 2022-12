Angst vor Kritik: «Ich verzichte aus Scham auf die Weihnachtsbeleuchtung»

20 Minuten hat Passantinnen und Passanten in Zürich gefragt, ob sie dieses Jahr ihre Weihnachtsbeleuchtung montieren werden.

Schweizer Händler und Händlerinnen verkaufen gemäss eigenen Angaben dieses Jahr weniger Weihnachtsbeleuchtung als in den Vorjahren.

Auch K.* wird dieses Jahr ihr Haus nicht mit Lämpchen dekorieren: «Mir tut das im Herzen weh. Seit Jahrzehnten schmücken wir das Haus mit Lichterketten. Doch aus Angst vor negativen Rückmeldungen aus der Nachbarschaft werden meine Familie und ich die Lämpchen dieses Jahr im Keller lassen.» Der 59-jährige R.* will ebenfalls keine Weihnachtsbeleuchtung installieren: «Dies geschieht natürlich aus Solidarität, aber auch, um Kritik aus der Nachbarschaft zu vermeiden.»

Rosi aus Regensdorf ZH will hingegen nicht auf ihre Weihnachtsbeleuchtung verzichten, jedoch diese weniger lang anstellen: «Man könnte je nachdem verurteilt werden, wenn man zu viel Strom braucht», sagt die 58-Jährige. Auch Simone aus Bern hat Angst vor negativen Reaktionen: «Wir haben die Weihnachtsbeleuchtung deshalb stark reduziert. Ganz lassen konnten wir es dann aber doch nicht.» Und Daniele (28) aus Zürich sagt: «Wir wollen dieses Wochenende dekorieren. Ich werde dann schon darauf achten, dass ich die Beleuchtung nicht den ganzen Tag laufen lasse.»

«Wir wollen unauffällig und angepasst im Kollektiv funktionieren»

Laut Psychologe Felix Hof spiegelt dieses Verhalten ein Sozialisationsphänomen des Menschen: «Besonders in der westlichen Kultur passen wir uns an. Sobald neue Werte beziehungsweise gesellschaftliche Normen, in diesem Fall das Energiesparen, gefordert werden, auch wenn sie gegen unsere persönliche Überzeugung gehen, übernehmen wir diese.»