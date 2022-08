NoWater: Influencer essen nur Früchte, um gesünder zu leben

Die österreichische Yoga-Lehrerin und Wellness-Influencerin Sophie Prana, die sich auf Instagram Pimpyourprana nennt, erklärt in einem Post, dass sie schon seit einem Jahr kein Wasser mehr getrunken habe. Wie sie auf Instagram schreibt, trinke sie nur noch «lebendes Wasser». Lebendes Wasser ist für die Influencerin alles, was von Natur aus Wasser enthält, also der Saft von Früchten oder auch Kokos- und Gurkenwasser.