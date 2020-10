Online-Glücksspiele«Ich verzockte eine halbe Million Franken»

Lorenz M. spielte am liebsten verschiedene Varianten von Online-Slotmaschinen.

In meinem Leben drehte sich alles nur noch ums Spielen: Nach der Arbeit kam ich nach Hause, habe den Computer gestartet und gespielt – sechs bis neun Stunden täglich, fast acht Jahre lang. Ich war oft bis in die frühen Morgenstunden vor dem Bildschirm, habe dann zwei, drei Stunden geschlafen und ging direkt zur Arbeit. Manchmal spielte ich auch ganze Nächte durch, soziale Kontakte oder Hobbys hatte ich keine. Es gab nur noch mich und den Laptop.

Ich sparte an Ausgaben für Kleider und Nahrungsmittel, um mehr Geld fürs Zocken zu haben. Es gab dann halt nur noch Toastbrot und Nudeln. Meine Prioritäten waren klar.

Wenn ich genug Geld hatte, konnte es sein, dass ich bis zu 1000 Franken an einem Abend verspielte. Der ganze Lohn ging drauf, zudem habe ich einen Kredit aufgenommen. Gesamthaft habe ich rund eine halbe Million verzockt.

Die Sucht kam schleichend: Mit etwa 25 besuchte ich mehrmals das Casino mit Kollegen. Mir war das Geld eigentlich zu schade, ich spielte anfangs mit Fünfräpplern. Irgendwann ging ich dann aber allein spielen – alle Kollegen waren derzeit in einer Beziehung. Als meine Casino-Besuche regelmässiger wurden, war mir das unangenehm – ich wich auf Online-Glücksspiele aus, wo mich niemand sehen konnte. An einem Abend gewann ich dann 30’000 Franken: Das war wohl der Anfang des exzessiven Spielens, ab diesem Zeitpunkt artete es völlig aus.

Was hat Sie angetrieben?

Zu Beginn ging es um den Adrenalinschub. Doch irgendwann spielte der Gewinn keine Rolle mehr: Die Lichter und Musik der Spiele versetzten mich in eine Trance. Ich dachte an nichts anderes mehr und fühlte mich in einer anderen Welt.