Corona-Ohnmacht: Nehmen Ohnmachten während Corona-Infektionen zu?

Mehrere News-Scouts berichten davon, während ihrer letzten Covid-Infektion in Ohnmacht gefallen zu sein. Was hat es damit auf sich? Und werden die Verläufe wieder schwerer? Experten klären auf.

Darum gehts Fieber, Müdigkeit, Glieder- und Kopfschmerzen: Eine Corona-Infektion mit stark ausgeprägten Symptomen ist mühsam.

Mehrere 20-Minuten-Leserinnen und -Leser berichteten nun aber innert kurzer Zeit, dass sie während der Infektion gar in Ohnmacht gefallen seien.

Das Symptom ist nicht neu: Bereits 2021 zeigten erste Studien Zusammenhänge.

Eine Häufung von schweren Verläufen mit Hospitalisierung stellen die Behörden nicht fest.

News-Scout Manuel W. (34) infizierte sich kürzlich das dritte Mal mit Covid – davon geht er zumindest aus. «Einen Test habe ich nicht gemacht, dafür war ich während der Erkrankung nicht fit genug», sagt er gegenüber 20 Minuten. Er sei aber kurz zuvor bei seiner Mutter gewesen, die am Coronavirus erkrankt war, um Medikamente vorbeizubringen. In beiden Fällen sei die Erkrankung relativ schwer verlaufen.

«Es begann mit klassischen Symptomen wie hohem Fieber, extremer Müdigkeit und Gliederschmerzen. Das dauerte einige Tage so an, ich habe in dieser Zeit wenig gegessen und mich mit fiebersenkenden Medikamenten im Bett durch die Tage gekämpft.» Der Schock folgte, als W. sich am dritten Tag der Erkrankung ins Bad schleppte: «Plötzlich kam ich zu mir und starrte von unten ans Lavabo. Als ich mit der Zunge im Mund herum tastete, merkte ich, dass ein Stück meiner linken Schaufel abgebrochen ist.»

Corona und Ohnmacht: Das ist bekannt

«Weiss nicht, wie lange ich da gelegen habe»

Erst da begriff der 34-Jährige, dass er in Ohnmacht gefallen war. «Ich weiss nicht, wie lange ich da gelegen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern.» W. schleppte sich zurück ins Bett, machte sich Essigwickel und nahm noch einmal Medikamente. «Von da an ging es langsam wieder aufwärts, wenige Tage später war ich auskuriert. Jetzt muss ich aber schauen, wie ich den Zahn wieder flicken kann.»

Ganz ähnlich erging es auch W.s Mutter (60): «Ich besuchte sie kurz darauf, als wir beide wieder gesund waren. Auch sie erzählte mir davon, dass sie während ihrer Infektion in Ohnmacht gefallen ist und nicht wisse, wie lange sie da gelegen habe», sagt W. Dass der Schwächeanfall so plötzlich gekommen sei und er sich an nichts mehr erinnere, gebe ihm im Nachhinein schon zu denken. «Meine Mutter erzählte mir ausserdem, dass es zwei Nachbarinnen im gleichen Block genauso ergangen ist. Da fragt man sich natürlich schon, ob Ohnmachtsanfälle ein neues Symptom einer Corona-Infektion sind», so W.

Zusammenhang schon länger bekannt

Laut Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St. Gallen, gab es tatsächlich bereits letztes Jahr Berichte darüber, dass Covid-Patienten vermehrt in Ohnmacht fallen. Darüber berichtete unter anderem die deutsche Ärztezeitung. Eine Häufung an «Corona-Ohnmachten» oder schweren Verläufen stelle man am KKSG derzeit aber nicht fest.

Auch beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst es auf Anfrage: «Die Covid-19-Erkrankung umfasst unter anderem pulmonale (die Lunge betreffende), kardiovaskuläre (das Herz und das Gefässsystem betreffende) und neurologische (das Nervensystem betreffende) Symptome. Dazu gehören Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, hohes Fieber, allgemeine Schwäche und Unwohlsein.» Es sei durchaus möglich, dass der Kreislauf bei Personen, welche an einer Infektion mit deutlicher Symptomatik leiden, geschwächt sei. Eine Häufung an Ohnmachten im Zusammenhang mit Covid-19 stelle das BAG aber nicht fest.

