Tödlicher Brand in Frutigen BE«Ich wäre gar nicht in der Lage, jemandem so etwas anzutun»

Am 15. Februar 2018 brannte das Bauernhaus an der Reichenmattestrasse in Frutigen lichterloh.

Diese Woche steht der heute 57-jährige S.R.* vor Gericht. Er soll seine ehemalige Lebenspartnerin S.D.* († 41) auf dem Gewissen haben. Deren Überreste fand man am 16. Februar 2018 unter dem Schutt eines abgebrannten Bauernhauses am Dorfrand von Frutigen BE. Zwei Tage später wurde R. in seinem Wohnmobil in Saint-Bonnet-de-Bellac, im Westen Frankreichs, aufgegriffen und im darauffolgenden März in die Schweiz überführt. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft und steht unter dringendem Tatverdacht.