Beziehung: «Ich war 14 und er 32, als wir uns verliebten»

Du warst 14 Jahre alt, als du dich in den 32-jährigen Eric* verliebt hast. Wie ist das passiert?

Maria: Es war eine schwierige Zeit für mich, ich hatte viele Probleme, war sehr viel alleine und hatte kaum Anschluss. Also habe ich mir einen Account bei Habbo Hotel gemacht, wo ich Eric «getroffen» habe. Es war monatelang freundschaftlich. Irgendwann wurde mir klar, dass ich starkes Interesse entwickelt hatte. Als es um das Alter ging, log ich ihn an. Ich sagte, ich sei 16.

Eric: Ich war von Anfang an ehrlich, denn mir war das Alter egal. Ausserdem wollte ich keine Beziehung. Ich hatte bereits zwei Kinder in Marias Alter und hatte mit den Frauen abgeschlossen. Es ging monatelang hin und her, bis ich schlussendlich auch Gefühle entwickelte.