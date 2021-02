So knallte Romain Grosjean im November in Bahrain in die Leitplanke.

Es sind Bilder des Grauens: Kurz nach dem Start verunfallte der schweizerisch-französische Rennfahrer Romain Grosjean letzten November am GP Bahrain und knallte in die Leitplanke. Sein Wagen ging sofort in Flammen auf und ganze 27 Sekunden war der 34-Jährige gefangen im Inferno, bevor er sich selbst befreien konnte. Die Bilder gingen um die Welt, Grosjean blieb beinahe unverletzt – lediglich seine Hände trugen Verbrennungen davon.

Nun war der ehemalige Formel-1-Pilot, der sich ab Februar für die Indycar-Serie in den USA vorbereitet, zu Gast bei «Gredig direkt» im SRF und sprach darüber, was ihm im Moment des Crashs durch den Kopf ging: «Ich war in Frieden mit mir selbst und wirklich bereit zu sterben. Ich fragte mich sogar, wo ich zuerst brennen würde. An meinen Händen oder den Beinen, wie wird es ablaufen? Und dann dachte ich an meine drei Kinder und sagte mir: Nein, sie sollen nicht ohne ihren Vater leben», so Grosjean.

Romain Grosjean war zu Gast bei «Gredig direkt». SRF

«Ich weiss bis heute nicht, warum ich bei diesem heftigen Aufprall nicht das Bewusstsein verloren habe», sagt Grosjean weiter, «das hat mir das Leben gerettet, sonst wäre ich verbrannt.» Er habe nach dem Aufprall instinktiv den Sicherheitsgurt gelöst und wollte aus dem Auto springen: «Doch dann wurde mir bewusst, dass ich feststeckte. Ich hatte keine Ahnung, wo oben und unten ist. Also dachte ich, ich warte, bis jemand zu Hilfe kommt. Doch dann sah ich plötzlich all das Orange und Gelb um mich herum.»

«Kurioserweise war es nicht heiss»