Bezirksgericht Dielsdorf : «Ich war das Eigentum von ihm»

Der heute 33-jährige nordmazedonische Bauarbeiter aus dem Zürcher Unterland soll seine Ehefrau im Sommer 2021 mit Tritten und Schlägen, teilweise mit Gürtel oder Staubsaugerrohr, wiederholt misshandelt haben. Laut Anklage hat er sie in einem Fall genötigt, im Spital zu sagen, die Rippenquetschungen würden von einem Treppensturz stammen. Als er sie bei einem anderen Vorfall fünf- bis sechsmal auf den Kopf schlug, floh sie auf den Balkon. In der Folge zeigte die Frau ihn an. Die Polizei setzte ihn für ein paar Tage in Haft und sprach wegen häuslicher Gewalt ein Rayon- und Kontaktverbot aus.

Weiter ist der Mann beschuldigt, der Frau auf einem Parkplatz vor einem Laden einen solch heftigen Faustschlag ins Gesicht gegeben zu haben, dass sie zusammenbrach und das Bewusstsein verlor. Anschliessend lief er weg, ohne ihr zu helfen. Einige Monate später hat der 33-Jährige laut Anklage seine Ehefrau mindestens dreimal sexuell missbraucht. Der Nordmazedonier wurde im Februar 2022 verhaftet und befindet sich seitdem in Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Er ist bezüglich der Schläge teilgeständig, stritt die sexuellen Misshandlungen aber ab.

Spannungen wegen Töchtern der Ehefrau

Der Mann hat in seinem Heimatland Wirtschaft und Finanzen studiert, arbeitete danach jedoch aus wirtschaftlichen Gründen als Schweisser. Im Juni 2021 zog er in die Schweiz zu seiner bereits seit ihrer Kindheit hier lebenden und geschiedenen Frau, die ebenfalls aus Nordmazedonien stammt. Er hat sie 2017 im Heimatland kennen gelernt und im Sommer 2020 geheiratet. Es sei eine Liebesheirat gewesen, sagte er.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Dielsdorf am Donnerstag sagte der 33-Jährige, dass es zu Spannungen in der Ehe mit seiner Frau gekommen sei. Als Grund nannte er die beiden Töchter aus ihrer ersten Ehe. Die Töchter leben beim Vater und Ex-Mann im Limmattal und besuchen die Mutter regelmässig. Die Frau hätte die Kinder schon sehen dürfen, aber nicht in der gemeinsamen Wohnung, sagte der Beschuldigte. Er habe sich ein neues Leben mit ihr vorgestellt, die Töchter sollen beim Vater und Ex-Mann leben. «Soll dann die Frau nach der Hochzeit nur noch für ihren Mann da sein, darf sie die Kinder und Familie nicht mehr besuchen?», fragte der Richter ungläubig.

«Er ist ein Monster»

Nach der Befragung des Ehemanns wurde die Frau durch das Gericht befragt. Der Beschuldigte verfolgte die Einvernahme in einem Nebenraum per Videoübertragung. Sie bestritt die vom Ehemann erwähnte Vereinbarung, dass die Töchter nicht zu ihr kommen dürfen. «Er hat mit allen Mitteln versucht, den Kontakt mit ihnen zu verhindern», sagte sie. Vor der Heirat sei er lieb und respektvoll gewesen, aber nach der Einreise in die Schweiz im Sommer 2021 habe er sein wahres Gesicht gezeigt. «Er ist ein Monster, kein Mensch», sagte die Pflegefachfrau unter Tränen. «Ich war das Eigentum von ihm.» Auf die Frage des Richters, warum sie im August 2021 beim Staatsanwalt die Sistierung des Verfahrens wegen häuslicher Gewalt verlangt hat, und das Rayon- und Kontaktverbot gegen den Ehemann deshalb aufgehoben wurde, antwortete sie: «Er hat mir versprochen, mir nie mehr etwas anzutun.» Sie habe ihm nochmals eine Chance geben wollen.

«Gattin kontrolliert und dominiert»

Die Staatsanwältin verlangte eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. «Der Beschuldigte hat seine Gattin kontrolliert und dominiert.» Die Ehefrau habe seinen Beteuerungen, sich zu bessern, immer wieder geglaubt. Sie habe sich am Schluss in einer solch ausweglosen Situation befunden, dass sie die sexuelle Gewalt über sich ergehen liess. Die Anwältin des Opfers forderte eine Genugtuung für den körperlichen und seelischen Schaden in der Höhe von 20’000 Franken.

Für den Verteidiger des Bauarbeiters liegen keine sexuellen Misshandlungen vor. Sein Mandant soll einzig wegen einfacher Körperverletzung und Tätlichkeiten mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 150 Tagessätzen zu 40 Franken verurteilt werden. Er sei sofort freizulassen und für die einjährige Haft mit 39’000 Franken Genugtuung und 25’000 Franken Lohnausfall zu entschädigen. Die Vergewaltigungsvorwürfe liessen sich nicht beweisen. «Die beiden haben das gemeinsame Glück gesucht, es hat aber nicht geklappt.» Kulturelle Hintergründe seien dafür verantwortlich. Das Gericht wird das Urteil Mitte Februar fällen.