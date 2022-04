Intergeschlechtliche Kinder: Ständerat fordert OP-Verbot

Eine Vorgehensweise, die FDP-Ständerat Matthias Michel kritisiert: «Mit dieser Operation zwingt man das Kind in eine Kategorie und nimmt ihm die Entscheidungsfreiheit. Das ist eine Vergewaltigung am Körper und am Menschen selbst.» Der Zuger Politiker fordert ein strafrechtliches Verbot von geschlechtsverändernden Eingriffen an Kindern mit einer angeborenen Variation der Geschlechtsmerkmale und hat eine entsprechende Motion eingereicht.