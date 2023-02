Rihanna spricht über ihre ersten Tage als Mutter

1 / 7 Rihanna ist noch immer überwältigt von der Geburt ihres ersten Kindes. «Im Grunde wurden aus einer Person zwei, ich kann es immer noch nicht glauben», sagt sie im Interview im Gespräch mit der britischen «Vogue». IMAGO/USA TODAY Network Seit dem Superbowl ist klar: Rihanna wird das Wunder der Geburt noch ein zweites Mal erleben. IMAGO/USA TODAY Network Während der Halbzeitshow präsentierte die Sängerin aus Barbados ihren Babybauch. IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Rihanna scheint alles unter einen Hut zu bringen: Superbowl, Baby, Beziehung, Karriere.

In einem Interview mit der britischen «Vogue» gesteht die 35-Jährige aber, dass auch sie hie und da an ihre Grenzen kommt.

Gleichzeitig ist sie voller Liebe zu ihrem Baby und ASAP Rocky, der laut der Sängerin ein richtig guter Papa ist.

Vor neun Monaten sind Rihanna und ASAP Rocky (34) Eltern eines kleinen Buben geworden. Und schon bald wird es ein Geschwisterchen geben: Die Sängerin präsentierte im Rahmen ihrer spektakulären Superbowl-Halbzeitshow ihren Babybauch. Ihr Leben wird also noch einmal zünftig auf den Kopf gestellt, so wie es schon nach der Geburt ihres ersten Sprösslings passiert ist. «Du kannst dich wirklich nicht an dein Leben davor erinnern, das ist das Verrückteste überhaupt», sagt sie in einem Interview mit der britischen «Vogue».

Auf die Geburt blickt die 35-Jährige ehrfürchtig zurück. «Im Grunde wurden aus einer Person zwei, ich kann es immer noch nicht glauben.» Als wunderschön bezeichnet sie die Erfahrung, doch die ersten Tage waren alles andere als ein Zuckerschlecken. «Du schläfst nicht. Überhaupt nicht. Man ist grösstenteils einfach ein Zombie».

Die morgendlichen Rituale mit dem Baby, dessen Name die Öffentlichkeit bislang nicht erfahren hat, geniesst die Sängerin in vollen Zügen. «Ganz am Anfang habe ich immer seine Wiege ins Badezimmer gerollt und dann geduscht. Wenn die Scheibe beschlug, hab ich sie sofort klar gewischt, nur um ihn anzusehen.»

Rihannas Sohn trägt schicke Klamotten

Während sich Rihanna während ihrer Schwangerschaft stets in extravaganter Garderobe zeigte, bei der von Umstandsmode nicht mehr die Rede sein konnte, griff sie in den Tagen nach der Geburt dann doch lieber zu Trainerhosen und Kapuzenpullover. In Sachen Kleidung lässt sich die Musikerin aber sonst nicht lumpen und so auch bei ihrem Sohn nicht. Oft lässt sie dessen Kleidung auch nach ihrem eigenen Geschmack schneidern, weil die Outfits in der Kinderkleider-Abteilung «meistens soooo langweilig sind.» Die Kinder würden es doch auch verdienen, «cool zu sein».

Die Supermama am Superbowl

Zum Zeitpunkt des Interviews stand der Superbowl noch bevor und somit auch der Zeitpunkt, an dem sie ihre zweite Schwangerschaft im Rahmen der Halftimeshow publik machte. Nebst der grossen Verantwortung, die eine Mutterschaft mit sich bringe, fühle man sich durch sie auch ermutigt. Entsprechend habe man das Gefühl, alles zu schaffen, selbst die verrücktesten Dinge, wie «mitten in der Zeit nach der Geburt, Ja zum Superbowl zu sagen». Die Sängerin könne es selbst kaum glauben, dass sie zugestimmt hatte. «Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht», so Rihanna. «Gleichzeitig will man sich einer solchen Herausforderung stellen, weil man genau weiss, was der eigene Körper gerade geleistet hat und kann.»

«Mädchen, Junge – ich bin für alles offen»

Rihanna scheint also alles gebacken zu bekommen und auch die Beziehung zu ASAP Rocky kommt offenbar im ganzen Elternstress nicht zu kurz. Sie sei unglaublich dankbar für den Mann an ihrer Seite, als Paar seien sie wie beste Freunde mit einem Baby.» Zum Sohn, den sich Rocky so sehnlichst gewünscht habe, pflegt der Neo-Papa eine tiefe Verbindung. «Wenn die zusammen sind, stehe ich nur noch am Rand und bin buchstäblich das Mädchen, das versucht, in den Jungs-Club zu kommen.»

Ob es in Rihannas Familie auch bald einen Mädchen-Club gibt, bleibt abzuwarten. Im Jahr 2020 äusserte sie mal den Wunsch, drei oder vier Kinder zu wollen. «Oh Shit, das habe ich gesagt? Ich muss mehr aufpassen, was ich sage», meint die Mama dazu lachend. Ein Zweites, wie die Welt jetzt weiss, wird es aber sicher geben. «Mädchen, Junge, ich bin für alles offen und für das, was auch immer Gott für mich bereithält.»

