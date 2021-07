Goldach SG - «Ich war einfach nur leer und unheimlich traurig»

1 / 8 Mehr als 10’000 Franken gab ein 28-Jähriger für zwei E-Bikes aus. 20Min/News-Scout Die beiden Bikes wurden am Donnerstag auf dem Badi-Parkplatz in Goldach gestohlen. badi-goldach.ch Der 28-Jährige meint: «Wir sind unheimlich traurig. Ich verstehe nicht, wie man so etwas machen kann.» badi-goldach.ch

«Ich war einfach nur leer und konnte nicht verstehen, warum es Leute gibt, die so etwas machen», so die Worte von einem 28-jährigen Mann aus Roggwil TG zum Moment als er bemerkte, dass sein E-Bike und das seiner Freundin gestohlen wurden. Passiert ist der Diebstahl am Donnerstag auf dem Badi-Parkplatz in Goldach.

Gekauft hatte er die zwei E-Bikes im Wert von rund 10’000 Franken erst vor eineinhalb Monaten. Dass solche Velos bei Dieben beliebt sind, war sich der 28-Jährige bewusst. Er schildert: «Wir haben die beiden Fahrzeuge deswegen rückwärts in den Veloständer parkiert. Ich habe ein dickes Kettenschloss um beide getan und das Schloss auch durch den Veloständer gezogen.» Zudem hätten sie in der Badi Plätze ausgewählt mit Sicht zu den Velos. Immer wieder habe er hinüber geschaut und die roten Griffe gesehen. Doch dann sei es zu heiss geworden und sie hätten sich ein schattiges Plätzchen gesucht, so der Roggwiler. Etwa eineinhalb Stunden seien die E-Bikes ausserhalb ihrer Sicht gewesen.

Finanzieller und emotionaler Schaden

Als sie dann nach Hause wollten, waren die Velos weg. Der 28-Jährige sagt: «Es war alles weg, auch das Schloss. Es war, als hätten die beiden E-Bikes nie dort gestanden.» Er komme sich machtlos vor. Sie seien beide unheimlich traurig. Dabei gehe es nicht nur um den finanziellen Schaden von 10’000 Franken, denn sie hätten die Hausratversicherung noch nicht abgeändert und deshalb seien die 10’000 Franken futsch. Sondern auch um den emotionalen Schaden.

«Das Fahren mit den E-Bikes wurde seit der Anschaffung zu unserem grossen Hobby. Wir wollten in Kroatien Bike-Ferien machen. Das werden jetzt Badeferien», so der Thurgauer. Ausserdem habe er aus Überzeugung vor zwei Monaten sein Auto verkauft und wollte mit den Velos ökologischer unterwegs sein. Doch wieder solch teure Bikes zu kaufen, könne er sich nicht leisten.

Der Geschädigte hat den Diebstahl umgehend bei der Polizei gemeldet und auch mit einem Angestellten der Badi Goldach gesprochen. Dieser habe ihm gesagt, dass in den letzten Tagen mehrere Velos auf dem Parkplatz geklaut worden seien. Gegenüber 20 Minuten konnte von der Badi Goldach niemand Auskunft geben.

Velodiebstahl Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einem Ratgeber schreibt, können Diebstähle trotz aller Achtsamkeit nicht ausgeschlossen werden. Sollte das Velo gestohlen werden, so kann eine Anzeige beim nächsten Polizeiposten oder alternativ beim Schweizer Online-Polizeiposten «Suisse ePolice» deponiert werden. Benötigt wird dazu ein Personalausweis, der Name der Hausratsversicherung (wenn vorhanden), Marke, Typ, Farbe und nach Möglichkeit die Rahmennummer des gestohlenen Velos.

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt: «Es werden allgemein immer wieder Velos geklaut. Die Badi Goldach ist aber kein Hotspot.» Die Diebe könne man in zwei Gruppen einteilen. Einerseits Personen die ein Velo klauen, um von A nach B zu kommen. Anderseits gut organisierte Gruppen, die mit den Diebstählen Geld machen wollen. Der 28-jährige Thurgauer glaubt, dass am Donnerstag Profis am Werk waren. Er wünsche sich, dass die beiden E-Bikes wieder auftauchen und Leute, die so etwas machen, erwischt werden.