Basel - «Ich war es nicht» – Eric Weber wird Opfer von eigenem Fan

Später doppelt er sogar noch nach mit wüsten Beschimpfungen an die Adresse von Alain Berset. Allerdings deutet ein dubioser Spendenaufruf darauf hin, dass jemand anders als Weber hinter dem Profil steht.

«Ich habe diesen Kommentar nicht geschrieben», hält der Basler Skandal-Politiker Eric Weber in einer Stellungnahme fest, die er am Dienstag versandte. Die Basler Staatsanwaltschaft hat diese Woche ein Verfahren eröffnet, nachdem unter Webers Namen vergangene Woche ein Facebook-Kommentar veröffentlicht wurde, in dem zum Sturm aufs Bundeshaus und der Tötung von Polikern aufgerufen wurde.