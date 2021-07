Heidi Klum über Karriere-Start  - «Ich war für niemanden dünn genug»

In diesen Tagen sorgt Klum zudem mit diesem freizügigen Insta-Bild für Furore: Darauf tankt sie komplett nackt Sonne – in ihrer Wahlheimat Los Angeles herrschen zurzeit ja auch Rekordtemperaturen. Ehemann Tom Kaulitz (31) hat das Schwarz-Weiss-Foto von ihr geknipst.

In einem neuen Interview erinnert sich Heidi Klum (48) an ihre Anfangszeit als Model.

Ein Model-Wettbewerb in einer Sendung von Talkmaster Thomas Gottschalk (71) war 1992 der Auftakt ihrer Karriere. Anschliessend wanderte Heidi Klum in die USA aus, und mit dem Cover der «Sports Illustrated» gelang ihr kurz später vollends der internationale Durchbruch.

Fast 30 Jahre ist das nun her. In einem neuen Interview mit «BodyandSoul» erinnert sich das 48-jährige deutsche Topmodel jetzt über diese Anfangszeit und sinniert über den Wandel, der die Fashion-Branche seither vollzogen hat. «Als ich 1992 startete, sagten die Leute zu mir ‹Oh nein, du bist ja viel zu kurvig›. Ich war einfach für niemanden dünn genug», schildert Heidi.

Heidi Klum lobt «Victoria’s Secret»

Klum schwört auf gesunde Ernährung

Heidis Tage starten früh, in der Regel um sechs Uhr morgens. «Ich kuschele mit meinem Mann, springe dann unter die Dusche, wasche meine Haare und starte in den Tag», sagt sie über ihre Morgenroutine. Dann werde gefrühstückt und die Kinder in die Schule gefahren. «Ich hole sie ab, bringe sie in den Sport. Die Tage sind immer unterschiedlich.»