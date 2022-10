Panne bei «The Voice»: Sophie Frei scheidet im Halbfinal aus

Am Ende wurde verkündet, die Schweizerin Sophie Frei (17) habe den Einzug in den Final geschafft.

Falsche Person bei der Stimmverteilung angezeigt

Im Moment war die Enttäuschung für die Sängerin gross, doch inzwischen habe sie diese gut verkraftet. «Ich hätte die Entscheidung so oder so akzeptiert, aber wie ich es erfahren habe, hätte besser sein können», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Sie habe schon bei der Verkündung ein paar Zweifel gehabt.

Sophie sieht ihre Zukunft in der Musik

Für die Zukunft habe sie zwar noch keine konkreten Pläne, doch sie wolle definitiv Musik machen. «Mich gibts nicht ohne Musik und ich werde das durchziehen», sagt sie auf Anfrage. Von Anfang an sei für sie klar gewesen, dass «The Voice» ein Sprungbrett in die Musikwelt sei, das sie brauchen könne, egal wie weit sie in der Show komme. «Nun habe ich es in den Halbfinal geschafft und war sogar für wenige Minuten im Final.»