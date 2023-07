G. (23) reichte Anzeige ein: «Ich war in der Nacht im Zug unterwegs, als er vor mir masturbierte» 

Die Tat geschieht am 3. Mai 2023 um 0.30 Uhr im Zug von Basel nach Zürich: Ein Mann Mitte dreissig setzt sich in das Abteil von G., einer 23-jährigen Winterthurerin, und entblösst seinen Penis. Während er seinen Pullover darüber zieht und zu onanieren anfängt, sucht er den Blickkontakt mit ihr und grinst sie an. Weil G. aber geistesgegenwärtig reagiert, SBB-Kontrolleure zu Hilfe ruft und Anzeige einreicht, wird der Mann in Zürich verhaftet und verbringt anschliessend zwei Tage in Untersuchungshaft.