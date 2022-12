Vor WM-Halbfinal: Fan spricht über K.o-Schuss von Kylian Mbappé

Vor dem Halbfinal-Triumph der französischen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Marokko (2:0) schoss Frankreichs Superstar Kylian Mbappé beim Einschiessen aus Versehen einen Fan an. Mbappé eilte nach seinem Malheur umgehend zu seinem Opfer und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Der Mann wirkte nach dem Vorfall etwas benommen und hielt sich das Gesicht.