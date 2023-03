NHL: Damien Brunner erinnert sich an die New Jersey Devils

Der Schweizer Stürmer Damien Brunner spielte von 2013 bis 2015 selbst in der NHL bei den New Jersey Devils. Dass nun gleich vier Schweizer dort spielen, sieht er als Vorteil.

1 / 8 Damien Brunner spielte von 2013 bis 2015 in der NHL für die New Jersey Devils. freshfocus Dann brach der gebürtige Klotener sein NHL-Abenteuer ab und kehrte in die Schweiz zurück. freshfocus Vor den Devils hatte er auch eine Saison für die Detroit Red Wings gespielt. freshfocus

Darum gehts Damien Brunner spielte einst für die New Jersey Devils, wo nun gleich vier Schweizer aktiv sind.

Der 36-Jährige sieht den Club von damals und heute total unterschiedlich.

Der Stürmer beschäftigt sich aber nicht mehr mit der NHL, sondern konzentriert sich auf seinen Arbeitgeber Biel.

Mit Neuzugang Timo Meier, Captain Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid steuern vier Schweizer Spieler in der NHL mit den New Jersey Devils auf den Titel zu. Das hat es so in dieser Form noch nicht gegeben. Einen anderen Schweizer beim Team aus Newark, das hat es hingegen schon gegeben. Der aktuelle Biel-Stürmer Damien Brunner stand ab 2013 bei den Devils unter Vertrag und machte dort insgesamt 77 Spiele. Doch noch in seinem zweiten Jahr bei den Devils, in dem er gerade mal 17 Mal zum Einsatz kam, beendete er seine NHL-Karriere vorzeitig und kehrte in die Schweiz zum HC Lugano zurück.

Im Gespräch mit 20 Minuten erinnert sich der 36-jährige Brunner an seine Zeit bei New Jersey zurück. Am liebsten denkt der gebürtige Klotener an die Fans der New Jersey Devils: «Es sind Fans, die Hockey mögen, die treu sind, es ist ein cooles Stadion.»

Heute ganz anders als damals

Das Stadion der Devils ist in Newark beheimatet, sehr nahe bei New York City. Brunner selbst wohnte in Hoboken, von wo er über den Hudson River gleich den Big Apple sehen konnte. «Ich hätte es nahe gehabt nach New York. Meine Besuche dort lassen sich aber an einer Hand abzählen. Ich konnte diese Zeit da nicht so geniessen. Ich war meistens alleine. Von dem her ist es wohl gut, dass nun vier Schweizer gemeinsam dort sind. Mir hätte es wohl auch gutgetan, wäre noch jemand anderes da gewesen.» Es sei für die vier nun sicher schön, wenn man in der Garderobe Deutsch sprechen könne, so Brunner weiter.

Für ihn ist klar, dass der Club von heute mit dem Verein von damals nicht mehr viel gemeinsam hat. «Jetzt hat die ganze Clubführung, Präsident, Sportchef gewechselt. Ich war damals unter Lou Lamoriello dabei, er war einer der meistrespektierten Sportchefs sportübergreifend. Er brachte den Erfolg nach New Jersey, mit drei Stanley-Cup-Erfolgen.»

Bei Lamoriello habe ein strikter Umgang geherrscht, «wenn man aber seine Regeln befolgte, war er ganz ein Feiner. Er schaute auf seine Spieler, sorgte sich um sie, nahm ihnen alles ab, was er konnte. Im Gegenzug erwartete er eine gewisse Disziplin – auf und neben dem Eis.» Das könne man mit heute nicht mehr vergleichen.

Biel so konstant wie lange nicht mehr

Zu viel ins Detail will Brunner über seine Zeit bei den Devils nicht gehen, er sagt, er habe damit abgeschlossen. Er konzentriere sich lieber ganz auf seinen aktuellen Arbeitgeber, den EHC Biel. Die Seeländer sind Tabellenzweiter und stehen definitiv in den Playoffs, Brunner spricht selbst von der konstantesten seiner fünf Saisons bei Biel.

«Wir sind gespannt, jetzt machen wir noch zwei gute Spiele (am Donnerstag gegen Lausanne und am Samstag in Lugano, Red.), dann haben wir ein kurzes Päuschen und dann freuen wir uns auf die Vorbereitung für die Playoffs.» Man darf gespannt sein, wozu der dreifache Schweizer Meister mit Routinier Brunner fähig ist.

