Der Gerichtsprozess gegen die im September an einem Frauenrechtsmarsch in Minsk verhaftete Schweizerin hat begonnen.

Sie berichtet von Todesangst, als sie während des Protests von Polizisten in einen Lastwagen verfrachtet worden sei.

Jetzt steht die Schweizerin in Weissrussland vor Gericht.

Natalie Hersche wurde im September in Minsk an einer Demonstration verhaftet.

Heute entscheidet sich das Schicksal von Natalie Hersche: Entweder kommt die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin nach über zwei Monaten Gefangenschaft frei. Oder aber sie bleibt womöglich für Jahre in einem weissrussischen Gefängnis hinter Gittern.

Die 51-Jährige St. Gallerin wurde am 19. September während eines Protestmarschs für Frauenrechte in der weissrussischen Hauptstadt Minsk verhaftet . Die Justizbehörden werfen Hersche vor, sie habe Widerstand gegen die Polizei geleistet.

Schweizerin soll Polizisten gekratzt haben

Am 3. Dezember begann in Minsk der Prozess gegen Hersche, heute wird das Urteil erwartet. Die weissrussische Menschenrechtsorganisation Viasna beobachtete die Gerichtsverhandlungen und verfasste einen Bericht, aus dem erstmals hervorgeht, was der Schweizerin genau vorgeworfen wird.