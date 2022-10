Hans-Ueli Vogt : «Ich war nie der grosse Partylöwe, aber auch kein Aussenseiter»

Das verkündete die Partei an einer kurzfristig angekündigten Pressekonferenz am Mittwochmorgen.

Sie haben in der Fraktion eher als Aussenseiter gegolten. Erwarten Sie Widerstand aus der eigenen Partei?

Ich habe mich nie als Aussenseiter gefühlt. Das ist ein Bild, an dem die Journalisten immer Freude hatten. Es ist sicher so, dass ich nicht der grosse Partylöwe bin, der an jedem Anlass jedes Verbandes dabei war. Aber ich habe mich in der Fraktion immer bis zur Verabschiedung am Schluss aufgehoben, wohl und respektiert gefühlt. Das ist mir wichtig. Deshalb empfinde ich mich nicht als Aussenseiter. Ich denke, dass die Fraktion meine Kandidatur jetzt auf jeden Fall respektiert, so wie sie mich immer respektiert hat.