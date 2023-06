Betroffener erzählt: «Ich war oft alleine und ass nur Süssigkeiten und Fertiggerichte»

Bosko (16) litt schon in der Kindheit unter seinem Gewicht. Deswegen sei er jahrelang in der Schule gemobbt worden.

Jedes sechste Kind in der Schweiz weist Übergewicht auf ( 20 Minuten berichtete ). Stark übergewichtig war auch Bosko (16) aus Uznach SG. «Ich war schon in der Kindheit dick. Fast die gesamte Familie ist übergewichtig. Ausgewogene Ernährung war nie ein Thema bei uns. Geregelte Essenszeiten hatten wir zwar, das reichte für mich aber nicht», erzählt der 16-jährige KV-Lernende gegenüber 20 Minuten. Hinzu kam, dass seine Mutter alleinerziehend war und viel arbeiten musste: «Ich war oft alleine und ass nur Süssigkeiten und Fertiggerichte, jedenfalls bis ich kochen lernte. Damit erhielt ich aber noch mehr Freiheiten für meine Sucht.»

Aufgrund seines Gewichts sei er jahrelang in der Schule gemobbt worden. «Ich wurde beleidigt und ausgelacht. Einmal drohte man mir sogar Gewalt an.» Dies habe sich stark auf sein Selbstwertgefühl ausgewirkt: «Ich verkroch mich zu Hause und versuchte mich mit Essen zu trösten. Es wurde zu einer Gewohnheit. Ich war sehr unglücklich. Kein Kind sollte so etwas erleben müssen.» Jahrelang habe er versucht, abzunehmen. «Neben verschiedenen Diäten ass ich auch mal tagelang nichts. Das hat natürlich nichts gebracht und der Hunger war danach noch grösser. Sport half, jedoch war es nicht konsistent mit meinen Bemühungen.»

«Die OP war für mich die letzte Möglichkeit»

Von der Möglichkeit eines Magenbypasses erfuhr er schliesslich aus seinem Umfeld. Die Vorbereitung für die OP habe mehrere Monate gedauert und unter anderem medizinische Tests, wie eine Magenspiegelung und Blutabnahme, sowie psychologische Beratung und Abklärung beinhaltet. «Die OP war für mich die letzte Möglichkeit. Ich war mir hundert Prozent sicher, dass ich das machen will und hatte keine Bedenken.» Seine Familie und Freunde hätten ihn bei der Entscheidung unterstützt – das habe ihm Mut gemacht.

«Der Gewichtsverlust hat mein Leben verändert. Jetzt fühle ich mich wohl in meinem Körper, habe mehr Energie und Ausdauer», sagt Bosko. Auch aus seinem Umfeld erhalte er viele positive Rückmeldungen: «Ich habe erst kürzlich alte Bekannte getroffen, die mir sagten, wie gesund und verändert ich aussehe. Das hat mich sehr glücklich und stolz gemacht. Natürlich ist meine Reise noch nicht fertig, aber ich bin auf einem guten Weg.»

5500 krankhaft übergewichtige Patienten in der Schweiz operiert

Laut Daniel Frey, Chefarzt Chirurgie am GZO Spital Wetzikon, werden jährlich rund 5500 krankhaft übergewichtige Patienten in der Schweiz operiert. «Die Anzahl an operierten jugendlichen Patienten ist relativ klein, obschon es sehr viele krankhaft übergewichtige Kinder gibt», sagt Frey. Es werde aber nicht ohne weiteres operiert: «Um operiert zu werden, muss ein Kind einen BMI über 35 sowie weitere Zusatzerkrankungen wie einen hohen Blutdruck oder Diabetes haben.»