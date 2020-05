Rorschach SG

«Ich war schockiert, als ich den verunstalteten BMW sah»

In Rorschach SG wurde das Auto des Partners einer Leser-Reporterin mit Spachtelmasse verunstaltet. Es ist offenbar kein Einzelfall. Bei der Polizei wurde sogar Anzeige erstattet.

Weitere Autos betroffen

Der BMW ist offenbar nicht das einzige betroffene Fahrzeug. Am gleichen Freitag hat die Leser-Reporterin eine Strasse weiter einen ebenfalls mit Spachtelmasse verunstalteten Peugeot entdeckt. «Dieses Auto befand sich noch in einem viel schlimmeren Zustand», sagt die 18-Jährige. Zudem veröffentlichte ein User auf Facebook, dass er am selben Tag an zwei weiteren Orten in Rorschach auf weitere mit Spachtelmasse beschmierte Fahrzeuge gestossen sei.

Rachefeldzug?

Insbesondere in letzter Zeit wurden immer wieder Beschwerden laut über Auto-Poser, die lärmend durch Rorschach kurven. Die Kantonspolizei St. Gallen führt denn auch regelmässig Poser-Kontrollen in der Region Rorschach durch und legt teils auch Fahrzeuge still. So erfolgten kürzlich bei einer Kontrolle 17 Verzeigungen und 9 Ordnungsbussen. An Fahrzeugen wurden beispielsweise manipulierte Auspuffanlagen und weitere unerlaubte technische Abänderungen festgestellt. Will sich hier jemand an den vermeintlichen Posern rächen? Zumindest auf Social Media ist der Ärger gross. Die Leser-Reporterin glaubt indes nicht daran. «Bei uns in der Nähe steht ein Audi, der mehr aussieht wie ein Poser-Auto als meines. Dieses blieb aber von der Attacke verschont.»