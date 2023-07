Chur: Plastik fliesst durch Chur – Kampf gegen Littering

Am Mittwoch floss Abfall durch einen Fluss in Chur – eine Leserin konnte dies auf Video festhalten.

Das ist passiert

«Es sah so aus, als ob jemand einen ganzen Abfallsack in den Fluss gekippt hat», erzählt Maggie Goetz, die am Mittwoch mit ihrem Velo an der Plessur in Chur entlangfuhr. «Ich war schockiert, als ich die grosse Abfallmenge sah», erzählt die 62-Jährige. Im Fluss konnte sie das noch nie beobachten, in der Stadt sei Littering jedoch keine Seltenheit: «Es fällt auf, dass überall Abfall liegt.»