Lovely me: «Ich war schon mit 14 Jahren heroinsüchtig»

«60 Prozent der Heroinsüchtigen haben mindestens eine psychische Störung »

Expertenmeinung

Damals war die Drogenproblematik im offenen Raum sehr präsent. Viele von den damaligen Süchtigen haben Hepatitis C und HIV bekommen. Gebessert hat sich die Situation erst dank dem «Vier Säulen Modell»: Prävention, Therapie, Repression und Schadensminderung. Dadurch wurde es möglich, die Patienten wirkungsvoll zu therapieren und weitere Krankheiten zu vermeiden. Trotzdem sind viele an Überdosis oder Krankheiten gestorben. Mit den Jahren ist die Todesrate signifikativ gesunken.

In den Hochjahren, also den 90ern, sind hierzulande pro Jahr ungefähr 400 Menschen an Heroin gestorben. 2021 waren es insgesamt 150. Aktuell gibt es 25’000 Abhängige in der Schweiz, mit sinkender Tendenz. Männer sind hier doppelt so häufig betroffen wie Frauen.