Transfer zu Leeds: «Ich war sehr nervös» – das sagt Willy Gnonto über seinen FCZ-Abgang

Dies brachte ihn auch in die italienische Nationalmannschaft.

Er hatte beim FCZ einen grossen Anteil am Meistertitel.

Er wollte schon immer in der Premier League spielen.

Wenige Minuten vor der Schliessung des Transferfensters wurde der Wechsel von Willy Gnonto vom FCZ zu Leeds United klargemacht. 4,5 Millionen Franken plus Bonus kostete der Italien-Youngster. Im Gespräch mit dem Klub-TV von Leeds United hat Gnonto nun über den Transfertag gesprochen. Er meinte: «Es war ein bisschen komisch.» Die Zeit war nicht ganz «einfach», so Gnonto. Der 18-Jährige: «Ich wartete nur darauf, hierher zu kommen. Und ich war etwas nervös, denn die Zeit lief. Nun bin ich aber hier.»

Gnonto ist mit dem Transfer in die Premier League sehr glücklich. «Ich freue mich sehr auf die Fans und die Elland Road.» Der 18-Jährige, der bereits mit einem guten Englisch glänzt, spricht auch über die ersten Kontakte mit dem Club. Diese gab es vor gut drei Wochen. Er sei sehr stolz gewesen: «Leeds United ist ein unglaublicher Club, mit grosser Geschichte und ich wollte schon immer in der Premier League spielen.»

Die Liga ist für ihn natürlich eine grosse Herausforderung. «Ich bin sicher, dass ich mich gut anpassen und gut spielen kann. Ich bin schnell, gut mit dem Ball, gehe gerne ins Dribbling und möchte den Unterschied ausmachen», so Gnonto. Fürs erste Spiel von Leeds United am Samstag ist Gnonto wohl noch keine Option. Doch er will wie beim FCZ für Furore sorgen, auch damit er weiter ein Teil der italienischen Nationalmannschaft ist.