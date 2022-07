Frauen-EM: Nati-Star Ramona Bachmann spricht über ihre Traum-Verlobung

So romantisch verlief der Verlobungsantrag von Ramona Bachmann und Charlotte Baret.

Ramona Bachmann strahlt. Ja, man sieht, dass sie überglücklich ist. Kein Wunder. Kurz bevor das Vorbereitungscamp für die anstehende Europameisterschaft in England begann, stellte der Schweizer Nati-Star seiner Partnerin Charlotte Baret die wichtigste Liebes-Frage aller Zeiten: «Willst du mich heiraten?» Baret bejahte, musste sich dabei Tränen von der Backe wischen.

Gegenüber 20 Minuten spricht Bachmann nun über den bisher schönsten Tag in ihrem Leben. «Ich war vor der Frage sehr nervös – wirklich», gibt die 31-Jährige zu. Aber das gehöre doch irgendwie dazu. Hatte sie Angst vor der Reaktion Barets? Bachmann lacht und meint: «Vor der Antwort nicht, nein. Ich war eher einfach gestresst, weil ich wollte, dass alles perfekt wird.» Aber das sei es dann geworden. «Es war so perfekt, wie es auf den Fotos zu sehen ist – oder sogar noch perfekter.»

Bachmann zog für Verlobung alle Register

Für die Verlobung zog der PSG-Star auf der griechischen Insel Lefkada alle Register. Sie wählte den Moment des Sonnenuntergangs, auf dem Boden lagen verteilt rote Rosenblätter, weisse Kerzen brannten. Romantik pur! Bachmann: «Ich bin sicherlich dank dieser Verlobung in einer sehr guten Lebensphase.» Ihr gehe es sehr, sehr gut. Und: «Es ist super, wenn man in ein Turnier startet und es im Privatleben grossartig läuft. Dann hat man den Kopf frei.»

Für die Nati ist das sicherlich bestens. Denn das Team von Nils Nielsen braucht eine starke Ramona Bachmann. Der Vize-Captain ist – wie Lia Wälti – ein unverzichtbarer Teil der Nati. 123 Spiele bestritt sie bereits für die Nationalmannschaft. In der Torschützenliste der Schweizer Internationalen liegt die Stürmerin zusammen mit der zurückgetretenen Lara Dickenmann auf Platz zwei (53 Treffer). Nur Ana-Maria Crnogorcevic hat mehr Tore für die Schweiz geschossen (67).

Am Donnerstagabend bei der 0:4-Pleite gegen England musste sie verletzt ausgewechselt werden. Die Sorge war daraufhin gross. Wird sie die EM verpassen? Gegenüber 20 Minuten gaben Coach Nils Nielsen und der Schweizerische Fussballverband jedoch Entwarnung. Der SFV teilte mit: «Für die Euro besteht keine Gefahr.»

«Wir haben viel Potential»

Das ist gut so, denn: Bei der EM trifft die Nati in einer Hammer-Gruppe auf Portugal, Schweden und die Niederlande. Dennoch glaubt Bachmann an das Weiterkommen. Sie sagt: «Gegen Portugal muss ein Sieg das Ziel sein. Dafür machen wir alles.» Und wenn man dann mit drei Punkten ins Turnier starte, sei alles möglich – auch gegen schwierige Gegnerinnen. «Wir haben viel Potential.»