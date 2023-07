Lena Meyer-Landrut teilt ihr Rezept gegen Burnout

Getty Images for ABOUT YOU

Lena Meyer-Landrut (32) hat gelernt, einen gesunden Egoismus aufzubauen, um sich selbst zu schützen. Davon berichtet die Sängerin in der RPR1-Radioshow «Music Made in Germany». Es ist nicht das erste Mal, dass die Musikerin öffentlich über ihre mentale Gesundheit spricht . «Selfcare – ich mag das Wort nicht – aber Selfcare ist total wichtig . Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burn-out-Gefühl über sich schweben hat», erzählt Meyer-Landrut in dem Gespräch.

Lena Meyer-Landrut «war so am Ende»

Ein konkretes Beispiel führt Meyer-Landrut auch an: «Ich hatte gerade gestern so eine Situation und gebe jetzt einen sehr ehrlichen Einblick: Ich habe um vier Uhr angefangen zu arbeiten, den ganzen Tag Interviews durchgegeben, bin dann zum Flughafen gefahren, zum nächsten Job und der Flug hatte Verspätung. Ich war so am Ende. Ich war richtig am A****.»