Olympia 2022: Michelle Gisin spricht über die Nacht nach Bronze-Gewinn

Michelle Gisin sicherte sich am Freitag mit der Bronzemedaille im Super-G ihr zweites persönliches Edelmetall bei Olympischen Spielen. Vor gut vier Jahren gewann sie die Alpine Kombination. Am Abend wurde eine kleine Feier mit dem Team abgehalten. Kein Wunder: Es musste ja auch noch eine zweite Medaille gefeiert werden. Teamkollegin Lara Gut-Behrami gewann ja das Rennen.

Am Samstagmorgen sprach Michelle Gisin mit dem SRF über die Nacht nach dem Triumph. Geschlafen hat sie nicht gut. «Um 5 Uhr bin ich aufgewacht und dachte dann: ‹okay, okay, okay›. Und dann war ich wach. Die Gedanken fliegen halt. Aber es ist ein schöner Flug.» Sie hätte über nichts Konkretes nachgedacht. Aber hauptsächlich ging es um die Zeit im Sommer, als sie am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte und eine Olympiamedaille noch in weiter Ferne schien. «Das ist doch eigentlich alles gar nicht möglich», so Gisin weiter.