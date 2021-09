Pietro Lombardi gibt Gefühls-Update auf Instagram.

In einem kurzen Instagram-Video kündigte er nun das «ehrlichste Interview überhaupt» an, welches am Donnerstagabend erscheinen soll.

Am Montag löschte Sänger Pietro Lombardi (29) all seine Beiträge auf Instagram.

Seine Fans waren besorgt: Am Montagabend löschte Sänger Pietro Lombardi (29) all seine Beiträge auf Instagram. Kurz darauf postete er einen merkwürdigen Clip in seiner Story, worin er sagte: «Ich lebe seit zwei Monaten in einem Hotel.» Was der ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner und Juror damit genau meinte, liess er offen. Nun hat er sein Geheimnis gelüftet – zumindest teilweise.