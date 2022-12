Brittney Griner zeigt sich gesprächig auf ihrem Rückflug

Griner gesprächig auf Rückflug : «Ich war zehn Monate im Gefängnis, ich möchte jetzt reden»

Die zweifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin Brittney Griner ist nach monatelanger Gefangenschaft in Russland wieder in ihrer US-Heimat angelangt. Nun werden Details von ihrem Rückflug bekannt.

Brittney Griner sass seit Februar in Russland in Haft.

18 Stunden dauerte ihr Rückflug in die USA: Brittney Griner durfte das Gefängnis in Russland verlassen. (8. Dezember 2022)

«Ich war jetzt zehn Monate im Gefängnis und habe Russisch gehört. Ich möchte reden», sagte Griner nach Angaben Carstens, der dabei mitgeholfen hatte, die Freilassung der 32-Jährigen sicherzustellen und sie in der vergangenen Woche nach Hause zu bringen. «Aber zuallererst: Wer sind diese Leute?», habe sie ihn mit Blick auf die anderen Passagiere in dem Regierungsflieger gefragt, berichtete Carstens. Dann habe sie allen die Hände geschüttelt, ihnen in die Augen geschaut, sich nach ihnen erkundigt, ihre Namen erfahren und eine persönliche Verbindung hergestellt, erinnerte sich Carstens in einem Interview des Nachrichtensenders CNN . «Es war wirklich erstaunlich.»

Cannabis-Öl wurde ihr zum Verhängnis

Zwölf der 18 Stunden habe die Sportlerin mit Gesprächen verbracht. Dabei sei es um ihre Zeit in einem russischen Straflager und die Monate in Gefangenschaft gegangen, sagte Carstens, ohne ins Detail zu gehen. Er habe den Eindruck gewonnen, «dass dies eine intelligente, leidenschaftliche, anteilnehmende, bescheidene, interessante Person, eine patriotische Person, ist», sagte er. «Aber vor allem authentisch. Ich hasse den Umstand, dass ich sie auf diese Weise treffen musste, aber ich fühlte mich tatsächlich gesegnet, dass ich die Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen.» Wenngleich Griner umfassend medizinisch und psychologisch untersucht werde, habe sie den Eindruck gemacht, «voller Energie» zu sein. Zudem habe sie fantastisch ausgesehen.

Biden hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass die USA die Freilassung der Sportlerin erwirkt haben – im Austausch gegen den in den USA verurteilten russischen Waffenhändler Viktor Bout. Griner war im Februar – kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, als in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden wurden. Ihre Anwälte erklärten, sie habe Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommen. Im August wurde Griner wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Ihre Berufung scheiterte im Oktober. Zuletzt hiess es Anfang November, sie werde in eine Strafkolonie verlegt.