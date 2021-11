Seeländer führt Elektrolyse durch – «Ich war ziemlich überrascht, als ich die ganzen Stoffe im Hahnenwasser sah»

Mit Strom kann Wasser in Moleküle geteilt, sodass die einzelnen Stoffe sichtbar werden.

Die Energie Seeland AG versichert, an der Theorie sei nichts dran.

Filippo Larizza aus Lyss ist Gesundheitscoach und berät seine Kundinnen und Kunden in ihrer mentalen und physischen Leistungsfähigkeit. Weil er sichergehen wollte, dass er seiner Kundschaft gesundes und sauberes Trinkwasser anbietet, stellte er ihr bis anhin Petflaschen zur Verfügung. Um die Umwelt weniger zu belasten, wollte er auf Hahnenwasser umsteigen, das er jedoch erst mittels Elektrolyse untersuchen lassen wollte. In einer Elektrolyse wird das Wasser mit Strom in die Moleküle Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Dabei entweichen die Gase der jeweiligen Moleküle, wodurch die Stoffe, die im Wasser enthalten sind, sichtbar werden.