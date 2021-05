Nati-Star Kevin Mbabu im Interview - «Ich warte mein Leben lang darauf, für die Schweiz an der EM zu spielen»

So sagt er etwa: « Der Trainer sagte uns aber, dass der Fokus nur auf der Champions-League-Quali liegen soll und dass er sehr gerne mit uns in der Königsklasse spielen will .»

Kevin Mbabu, Sie sind aktuell im Quarantäne-Trainingslager im Ritz Carlton Hotel. Wie ist der Alltag?

Darf man Ihnen schon zur Champions-League-Qualifikation gratulieren?

Ihr könntet theoretisch auch noch Vizemeister werden. Ist das euer Ziel?

Sie haben selber die ersten zehn Spiele verpasst wegen einer Verletzung. Dann wurden Sie schnell zum Stammspieler. Bei Ihnen läuft es. Wie beurteilten Sie Ihre persönliche Saison?

Ja, es war kein einfacher Start. Es war frustrierend und es war nach der Verletzung schwierig , in die Stammelf zu kommen. Ich wartete auf meine Chance und habe sie genutzt. Nun spiele ich fast jedes Spiel in der Stammelf und ich bin glücklich mit meiner Leistung. Ich hoffe, ich kann mein aktuelles Selbstvertrauen positiv für den Saisonendspurt und die EM nutzen.

Sie spielen seit Monaten mit einem verletzten Arm, den Sie sich gebrochen haben. Hat Sie das nicht gehemmt? Hatten Sie keine Angst?

Es wird spekuliert, dass Ihr Trainer Oliver Glasner den Club verlassen wird nach der Saison. Er setzt voll auf Sie. Machen Sie sich Sorgen?

Natürlich wurde in der Mannschaft auch schon darüber gesprochen. Der Trainer sagte uns aber, dass wir den Fokus nur auf die Champions-League-Quali legen sollen. Er hat in zwei Saisons ein grossartiges Team aufgebaut und wenn du etwas aufgebaut hast, willst du es auch behalten, denke ich.

Was wird mit Ihnen nach dem Sommer passieren? Mit Wolfsburg in die Champions League oder hat Ihr Traumverein Manchester United schon ein Angebot gemacht?

Nein, ich warte immer noch auf den Anruf von Manchester United (lacht). Ich bin glücklich in Wolfsburg, ich bin Teil der Schlüsselspieler und habe noch zwei Jahre Vertrag. Normalerweise sollte ich also in Wolfsburg spielen in der kommenden Saison.