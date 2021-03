Wie fühlt es sich an, in diesem besonderen Jahr einen der grössten Musikpreise der Schweiz zu g ewinnen? «Es war eine Mischung aus Erleichterung und Freude», erinnert sich Caroline Alves in «SMA Studio». Für eine Spezialausgabe des Podcasts stellte sich die Singer-Songwriterin zehn Fragen, in denen sie unter anderem ihr e Anfänge als Musikerin e rklärt .