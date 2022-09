Kaukasus-Konflikt: «Ich weine jeden Tag, weil ich Angst um meine Familie und Freunde habe»

Die Konflikte um die Region Berg-Karabach sind am Montag erneut eskaliert. Aserbeidschanische Truppen haben nach armenischen Angaben am Dienstag einen Vorstoss nach Armenien versucht.

Armenierinnen und Armenier in der Schweiz machen sich grosse Sorgen um ihre Verwandten vor Ort.

Im Kaukasus sind zwischen Armenien und Aserbeidschan schwere Kämpfe im Gang. Aserbeidschanische Truppen haben nach armenischen Angaben am Dienstag einen Vorstoss nach Armenien versucht. Die aserbeidschanische Armee setze Artillerie und Drohnen gegen militärische und zivile Ziele nahe der Grenze ein, erklärte das Verteidigungsministerium. «Viele Armenierinnen und Armenier machen sich Sorgen um ihre Zukunft», sagt Siroon Hirzel aus dem Kanton Zürich.

Die 35-Jährige stammt ursprünglich aus Armenien. «Ich weine jeden Tag, weil ich Angst um meine Familie und Freunde dort habe», so Hirzel. Auch wenn sich der Konflikt derzeit hauptsächlich im Grenzgebiet abspiele, fühlten sich laut Hirzel auch ihre Verwandten in der Hauptstadt Eriwan nicht mehr sicher: «Die Angst ist allgegenwärtig. Meine Cousine überlegt sich, ihre Kinder aus Sicherheitsgründen zu Hause zu unterrichten.» Von Flucht könne jedoch keine Rede sein: «Die Leute im Land geben nicht auf und versuchen, ihr Leben möglichst normal weiterzuführen», so die 35-Jährige.