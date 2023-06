Kolumbien: Gerettete Kinder sehen erstmals Grosseltern wieder

Die vier Kinder, die seit 40 Tagen im kolumbianischen Regenwald vermisst wurden, sind am 9. Juni 2023 lebend gefunden worden. 20min/Twitter

Darum gehts Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) und Cristin (1) wurden nach einem Kleinflugzeug-Absturz 40 Tage lang im kolumbianischen Dschungel vermisst.

Einsatzkräfte haben die vier Geschwister am Freitag gefunden.

Die Grosseltern haben sie nun zum ersten Mal im Spital besucht.

Die nach 40-tägiger Suche im kolumbianischen Dschungel geretteten Kinder sind nach den Worten ihres Grossvaters erschöpft, aber glücklich und wohlauf. Er habe seine vier Enkelkinder im Spital besucht, berichtete Fidencio Valencia am Samstag vor dem Militärkrankenhaus in Bogotá. «Sie sind voller Leben. Auch wenn sie sehr erschöpft sind weiss ich, dass sie in guten Händen sind», sagte der 47-Jährige. Die Kinder seien glücklich, ihre Verwandten wiederzusehen.

Auch die Grossmutter Fátima Valencia besuchte die Geschwister im Krankenhaus. «Ich weine vor Freude. Die Kinder sind erschöpft, aber ich habe das Fleisch und Blut meiner Tochter zurück.» Die Mutter der Kinder war bei dem Flugzeugabsturz am 1. Mai im Süden des Landes ums Leben gekommen. Seitdem hatten Soldaten und Indigene die Kinder in dem unwegsamen Gelände gesucht. Auch der Vater beteiligte sich an der Suche und begleitete die Kinder ins Militärspital in Bogotá, nachdem sie gefunden wurden. Er sagt: «Ich bin auch aufgenommen worden. Ich bin krank», sagte Manuel Ranoque. «Ich habe hohes Fieber. Ich habe 40 Tage darum gekämpft, meine Kinder wiederzufinden.»

«Grosse Freude, sie so zu sehen»

Verteidigungsminister Iván Velásquez, der die Kinder am Samstag gemeinsam mit Präsident Gustavo Petro ebenfalls besuchte, berichtete, die Vier seien «ein bisschen beunruhigt, so viele Menschen um sich zu haben, aber sie erholen sich». Es sei «eine grosse Freude, sie so zu sehen».

Die Kinder seien bei ihrer Rettung dehydriert gewesen und könnten noch keine feste Nahrung zu sich nehmen, sagte der Verteidigungsminister. Insgesamt sei ihr Gesundheitszustand aber «akzeptabel», sie seien «ausser Gefahr». Ausser ein paar Hautverletzungen und Insektenstichen hätten sie keine äusserlichen Schäden davongetragen, ergänzte ein Armeearzt. Die Kinder sollten nun allmählich wieder an feste Nahrung gewöhnt werden und dafür etwa zwei bis drei Wochen im Krankenhaus bleiben.

Kinder feierten Geburtstag im Dschungel

Zwei der Kinder hatten im Dschungel ihren Geburtstag erlebt: Die Jüngste, Cristin, wurde ein Jahr alt, ihr Bruder Tien Noriel wurde fünf. Der andere Bruder ist neun Jahre alt, das älteste Mädchen 13. Überschwänglich lobte der Minister die Älteste, Lesly: «Ihr und ihrer Führung haben wir es zu verdanken, dass die drei anderen überlebt haben, dank ihrer Fürsorge und ihrer Kenntnis des Dschungels.»

