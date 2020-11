3 mit Sex«Ich weiss, dass du einen Orgasmus hattest»

Dagegen bin ich so allergisch, dass ich entweder auf der Stelle eitrige Pusteln kriege oder aber ihm meine Zunge so tief in den Hals stecken muss, dass er ganz sicher nichts mehr sagen kann. Doch lange zürnen durfte er mir nicht, weil:

Nun kann ich mich nicht mehr an besonders viel erinnern an diesem Abend, was einerseits an einer grossen Menge Alkohol lag, andererseits habe ich es vielleicht auch einfach verdrängt, denn:

Ich kürze jetzt ein wenig ab. Wir trafen uns also wieder und sprachen über unser erstes feuchtes Club-Date , und Collins sagte mit glänzenden Augen und geschwellter Brust: «Ich vergesse nie, wie du gespritzt hast, als du gekommen bist.» Und ich so: «Äh, nei, ich bin gar nicht gekommen , und ich squirte auch nicht.» Er so: «Oh, doch! Ich weiss, dass du einen Orgasmus hattest!» Ich so: «Oh, nein! Es war heiss, ich war feucht, der Rest, in your dreams, Darling!» Und so weiter, und so fort.