Contini zu GC-Krise: «Ich weiss, dass ich als Trainer im Verein jetzt funktionieren muss»

Am Montag kam es bei den Grasshoppers zum Knall. Ceo Jimmy Berisha und Sportchef Seyi Olofinjana wurden von der GC-Führung entlassen. Präsident Sky Sun meinte: «Nach den offenen Gesprächen und angesichts der unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Clubs, wurde einvernehmlich festgestellt, dass ein Wechsel im Führungsteam unumgänglich wurde.»

Nun sind die Hoppers wieder auf der Suche nach einem Sportchef. Gespräche mit Kandidaten werden derzeit geführt, doch eine Wahl wurde noch nicht getroffen. Dabei drängt die Zeit. In gut einem Monat beginnt die Saison. Der Kader des Rekordmeisters genügt in der Breite derzeit nicht den Ansprüchen eines Superligisten. Zahlreiche Spieler haben den Club im Sommer verlassen – mit Goalie-Talent Justin Hammel kam nur ein neuer Akteur dazu.

Ex-Bayern-Spieler im Probetraining

Wann die nächste Spielerverpflichtung kommt, ist noch unklar. Trainer Contini sagt zu 20 Minuten: «Der Präsident ist meine direkte Ansprechperson. Ich bekomme von ihm persönlich die Informationen. Mir wurde noch nichts gesagt. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen kommt.» Derzeit verweilen mit Meriton Shabani und Tsiy Ndenge zwei Testspieler im Campus. Besonders der Name Shabani lässt aufhorchen. Der 23-Jährige absolvierte einst drei Pflichtspiele für Bayern München. Er wechselte im Jahr 2019 zu Wolverhampton, wo er aber auch aufgrund von Verletzungen nicht durchstarten konnte.