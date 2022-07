Nati-Trainer Nils Nielsen hat nach verpatztem EM-Start keine Antworten

Hier war die Welt noch in Ordnung: Coumba Sow sorgte für das frühe 1:0. SRF

Darum gehts

Ratlos und ein wenig planlos war der Schweizer Nationaltrainer Nils Nielsen Minuten nach dem verpatzten EM-Start gegen Portugal (2:2). In Leigh musste er zuvor an der Seitenlinie mitansehen, wie die Schweizerinnen zunächst für viel Spektakel sorgten. So waren die ersten fünf Minuten furios! Die Nati legte los wie die Feuerwehr. Nach 80 Sekunden traf zunächst Coumba Sow, kurz darauf war es Rahel Kiwic, die den Ball sehenswert per Kopf im Netz unterbrachte.

In der Folge brach die Schweiz aber ein. Im Schweizer Spiel schlich sich Unordnung ein. In die Halbzeitpause schafften es die Schweizerinnen noch, sich zu retten – die zweite Hälfte wurde dann jedoch zum totalen Desaster. Bei beiden portugiesischen Gegentoren stimmte die defensive Ordnung überhaupt nicht. Die Abwehrreihe um Kiwic machte viele Sachen – sie verteidigte nur nicht.

«Ich habe nicht gesehen, dass wir die falsche Aufstellung im Mittelfeld hatten», sagt Nielsen nach der Partie. freshfocus

Warum kamen die Wechsel erst so spät?

Die fatalen Szenen zeigten: Fehler werden nicht nur von Topteams chancenlos ausgenutzt – auch von vermeintlich kleinen Gegnern wie Portugal. Das südeuropäische Land liegt in der Weltrangliste auf Rang 30, die Schweiz auf 20. Und so blieben nach der Partie die Fragen: Wie konnte es sein, dass die Schweiz so einbricht? Warum war die Nati in der zweiten Hälfte teils völlig chancenlos? Und warum wechselte Nielsen erst in der 74. Minute zum ersten Mal? Der dänische Nati-Coach der Schweiz konnte gleich nach der Partie keine zufriedenstellenden Antworten auf diese Fragen geben.

Der 50-Jährige sprach im SRF von Problemen, die seine Spielerinnen gehabt hätten. «Ich habe versucht, im Mittelfeld Änderungen vorzunehmen – aber zu spät. Die Wechsel waren vielleicht auch zu spät, das muss ich mir aber nochmals anschauen.» Er habe das Bestmögliche versucht, heute sei das jedoch schwierig gewesen. Nielsen: «Ich nehme von heute mit, dass wir mehr trainieren müssen, schnell zu spielen und den Ball nicht zu schnell zu verlieren.» Nielsen wirkte also – wie erwähnt – rat- und planlos. Und dieser Eindruck änderte sich auch nicht auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der Schiri sorgte auch für Verwunderung, als sie etwa einen Schuss von Portugal blockte. SRF

Nils Nielsen gibt Fehler zu

Selbstkritisch gab Nielsen zu, keine Erklärung abgeben zu können, weshalb die Schweiz nach einem furiosen Start einbrach und noch zwei Gegentore kassierte. «Wir waren gestresst, wenn wir den Ball hatten», so der 50-Jährige. Aber er müsse nochmals die Partie anschauen, eigentlich wisse er es nicht. Dann gab er erneut Fehler zu, die er machte. Der Nati-Coach sagte: «Ich habe nicht gesehen, dass wir die falsche Aufstellung im Mittelfeld hatten.» Auf die Frage eines Journalisten, wieso er so lange mit den Auswechslungen gewartet habe, war viele Sekunden lang Stille. Irgendwann meinte dann ein geknickter Nielsen: «Ich war zu langsam, um zu erkennen, was los war.»

Positiv ausgedrückt, kann man sagen, dass Nielsen keine Ausreden für seine Entscheidungen als Trainer im Spiel gegen Portugal suchte. Negativ ausgedrückt, kann man seine ratlosen Worte und die Selbstkritik als Selbstdemontage anschauen. Tatsache ist: Die Schweiz verpasste durch das Remis den so dringend benötigten Sieg im Auftaktspiel.

Nur mit drei Punkten wäre in dieser Hammer-Gruppe zusammen mit der Niederlande und Schweden eine Viertelfinal-Qualifikation einigermassen realistisch gewesen. Mit einem Punkt wird dies nun jedoch schwierig. Gegen Schweden (13. Juli) und die Niederlande (17. Juli) braucht es Sensationsleistungen der Frauen-Nati. Immerhin einen Lichtschimmer gibt es: In der EM-Gruppe der Schweiz haben nach dem 1:1-Remis zwischen der Niederlande und Schweden alle Nationen erst einen Punkt.