Zug: Mann bedroht Richter

Ein 60-jähriger Mann hat von Ungarn aus einen Zuger Richter per E-Mail derart heftig bedroht, dass die Staatsanwaltschaft aktiv geworden ist. Dies berichtet «Zentralplus». Im vergangenen Juli hatte der Mann eine Nachricht an die allgemeine E-Mail-Adresse der Zuger Verwaltung geschrieben, der Richter war namentlich genannt. In dieser Mail schrieb er den bedrohlichen Satz: «Ich weiss jetzt gerade, wo Sie wohnen.»

«Persönliche Freiheit und Sicherheit eingeschränkt»

Die Staatsanwaltschaft führte an, der Mann habe den Richter in dessen «persönlicher Freiheit und Sicherheit eingeschränkt» und seinen Ruf verletzt. Die Gefängnisstrafe setzte es ab, weil er bereits so oft und einschlägig vorbestraft ist. Zwei Tage der Gefängnisstrafe hat der Mann bereits verbüsst. Die Behörden griffen ihn im Januar in der Schweiz auf – er hatte ein bis 2025 geltendes Einreiseverbot missachtet.