Streit um Besuchsregelung - «Ich weiss nicht mal, wie meine Tochter (1) aussieht»

Expertin: «Regelmässiger Kontakt zwischen Eltern und Kindern ist elementar»

Für das Festlegen der Besuchsregelung bei kleinen Kindern spielten viele Faktoren eine Rolle, so Familienrechts-Anwältin Annina Berchtold. Grundsätzlich sei in diesem Alter die Konstanz sehr wichtig. Der regelmässige Kontakt mit beiden Elternteilen sei zudem elementar, damit das Kind eine Bindung aufbauen könne: «Gerade Kleinkinder vergessen schnell und nehmen ihre Eltern schon nach relativ kurzer Zeit nicht mehr als solche wahr.» Wird die Besuchsregelung nicht eingehalten, gibt es laut Berchtold mehrere Möglichkeiten: «Es ist möglich, dass der fehlbare Elternteil zur Einhaltung des Besuchsrechts angewiesen wird und im Falle des Nichteinhaltens dieser Weisung mit einer Busse bestraft werden kann.» Das allein garantiere aber nicht, dass die Besuchsregelung dann auch tatsächlich umgesetzt werde, so die Anwältin. «Weiter kann eine Beistandsperson eingesetzt werden und versuchen, zwischen den Eltern zu vermitteln oder bei der Umsetzung des Besuchsrechts zu unterstützen.» Schliesslich gebe es noch die Möglichkeit das Kind mit der Polizei zum anderen Elternteil zu bringen, sagt Berchtold: «Das macht man in der Praxis aber praktisch nie, weil das für das Kind sehr traumatisierend wirken kann.»