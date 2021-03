1 / 5 Burgener holte David Degen ursprünglich ins Boot beim FC Basel. Nun kämpfen sie gegeneinander um die Macht im Club. freshfocus Hier kam David Degen am Montagnachmittag zur Verwaltungsratssitzung in Basel. Tilmans Paul/Basler Zeitung Wie es mit dem FCB derzeit weitergeht, ist unklar. Sicher ist: Es bleibt spannend. Freshfocus

Darum gehts Beim FCB geht es wild zu und her.

Am Montag kam es zu einem Showdown um den Club.

David Degen vermeldete sich zum neuen FCB-Besitzer.

Die Basler widersprachen dem wenig später.

Club-Legende Erni Maissen sorgt sich derweil um seinen FC Basel.

Viel war los am Montag in der Stadt in der Nordwestschweiz. Es kam zum grossen Showdown um die Machtverhältnisse beim FC Basel. Ja, der Machtkampf zwischen Bernhard Burgener und David Degen hält weiter an. Letztgenannter sieht sich als neuer Besitzer. Doch der Basler Verein widerspricht. Die Stimmung der Fans ist gespalten. Bewegt sich zwischen heiter, froh, traurig und sarkastisch.

Und was meinen FCB-Legenden zu dem Ganzen? Erni Maissen äusserte sich gegenüber TeleBasel. Der 63-Jährige befürchtet einen langen Rechtsstreit. In der Sendung «FCB Total» sagte er: «Ich weiss nicht, ob das für den FCB in der momentanen Situation gut ist. Es wird sicher auch ein wenig auf die Mannschaft abfärben. Und auch bei den Fans herrscht nun Unsicherheit.» Und: «Der FCB selbst kommuniziert wieder nichts, bis man dann am Schluss doch noch etwas sagen muss. Das kennen wir langsam.» Der Fussball werde unter der Situation leiden. «Die Lage ist zum Stillstand gekommen», so Maissen, der 406 Spiele für die Basler bestritt.

Zu Degen meinte die Basler Club-Legende: «Einen Leistungsausweis hat er nicht. Er sagt, er habe sehr gute Leute hinter sich – mich würde interessieren, wer das ist. Dann könnte man das auch beurteilen.» Auf dem Fussballplatz sei er ein impulsiver Spieler gewesen, ein Vulkänli. Degen sei auch nicht immer beliebt gewesen. Vielleicht könne er das aber nun zu seinem Vorteil nutzen. Dass der Ex-Basel-Star seinen Sieg im Voraus verkündete, fand der 63-Jährige nicht optimal. «Das ist nicht wirklich seriös. Vielleicht meint er, dass er damit die Fans noch ein wenig auf seine Seite holen kann. Ich finde es geschäftlich aber nicht ideal», so Maissen.

Degen gelang ein Coup

Das passierte am Montag: Mitten in der Verwaltungsratssitzung meldete sich David Degen als neuer Besitzer des FC Basel – und die Sitzung wurde abgebrochen. Dabei wollte der Verwaltungsrat doch eigentlich über die Angebote entscheiden. Bernhard Burgener hat ein Kaufangebot der Basel Dream & Vision AG für seine Anteile auf dem Tisch. David Degen, der bereits 10 Prozent der FC Basel Holding AG besitzt, hat mit seinem Angebot schon vor Tagen nachgezogen und somit die Bedingungen des Vorverkaufsrechts erfüllt.