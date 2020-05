Ladenbesitzer vor Öffnung

«Ich weiss nicht, ob die Schutzmassnahmen ausreichen»

Genügen die Schutzmassnahmen in den Läden, wenn sie am 11. Mai wieder öffnen dürfen? Vor allem Inhaber von kleinen Läden sind verunsichert. Der Bund bietet keine Beratungen und genehmigt keine Schutzkonzepte.

Am 11. Mai dürfen alle Läden wieder öffnen. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude für Susanne Zimmermann. Doch die Inhaberin der Second-Hand-Kleider-Boutique «s’Träumli 29» in Geroldswil hat Angst, die Corona-Schutzmassnahmen nicht genügend zu befolgen, wie sie zu 20 Minuten sagt. «Eine Busse könnte ich mir wohl nicht leisten, daher möchte ich optimal vorbereitet sein und meine Kunden schützen.

Das Problem: Zimmermann finde kein geeignetes Schutzkonzept für ihr kleines, auf Marken-Second-Hand spezialisiertes Geschäft, nicht auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit und auch nicht anderswo im Web. «Für alle grossen Branchen gibt es Schutzkonzepte. Nur an was muss ich mich jetzt mit meinem kleinen Kleidergeschäft halten? Es wäre schön, wenn ich weiss, was ich darf und was ich machen muss», sagt die Boutique-Inhaberin.