1 / 8 Seine Bauchmuskelverletzung hinderte Novak Djokovic nicht am Einzug in den Viertelfinal. AFP Der Kanadier Milos Raonic hatte keine Chance. Getty Images Die Verletzung des Serben wird von Spielerkollegen hinterfragt. Getty Images

Darum gehts Die Verletzung von Novak Djokovic am Australian Open wird hinterfragt.

Einige Spieler haben sich dazu geäussert.

Djokovic steht im Viertelfinal des Turniers.

Am Freitag hatte Novak Djokovic am Australian Open noch bezweifelt, das Turnier aufgrund einer möglichen Verletzung gewinnen zu können. Am Samstag verzichtete er auf das Training und liess sich röntgen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste vermutete nach dem Krimi gegen Taylor Fritz eine Verletzung an den Bauchmuskeln.

Nach dem Spiel gegen Fritz sagte Djokovic: «Ich weiss nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde. Ich weiss nicht, ob ich wieder auf den Platz gehen kann oder nicht.» Er habe sogar daran gedacht, die Partie aufzugeben. Gegen Milos Raonic stand Djokovic allerdings wieder auf dem Platz und liess dem Kanadier keine Chance. Besonders im späteren Verlauf der Partie strahlte der «Djoker» seine gewohnte Ruhe und Souveränität aus.

«In zwei Tagen einen Muskelriss ausheilen – bring mir das bei»

Immer mehr Spieler haben sich nun zur Verletzung von Djokovic gemeldet. Sie sind überrascht über die Blitzheilung des Serben. Rafael Nadal sagt: «Für den Zuschauer kam das irgendwie seltsam rüber». Stefanos Tsitsipas wird deutlicher: «Ich weiss nicht, ob er tatsächlich verletzt ist.»

Sein Gegner in der dritten Runde, Taylor Fritz, sagt: «Wäre er wirklich verletzt, hätte er nicht weitergespielt.» Der Australier und Kyrgios-Kumpel Thanasi Kokkinakis bläst ins selbe Horn: «In zwei Tagen einen Muskelriss ausheilen – bring mir das bei.»

Djokovic schnappt Rekord von Federer

Wie schwer Djokovic wirklich angeschlagen ist, wird sich wohl in der nächsten Runde zeigen. Dort wartet mit Alexander Zverev ein echter Gradmesser. Die Weltnummer 7 liess im Achtelfinal dem Landsmann von Djokovic, Dusan Lajovic (ATP 27), keine Chance. Am US Open 2020 erreichte Zverev den Final, den er gegen Dominic Thiem verlor.

Egal wie Novak Djokovic das Australian Open beendet. Er gehört wie Roger Federer zu den grössten Tennisspielern aller Zeiten. Im März wird er Federer einen Rekord wegschnappen. 310 Wochen war der Schweizer die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Am 8. März wird Novak Djokovic die 311. Woche an der Spitze des Rankings in Angriff nehmen.

Djokovic am French Open Bereits im Oktober am French Open zweifelte ein Spieler eine Verletzung von Djokovic an. Pablo Carreño Busta sagte nach seiner Niederlage: «Jedes Mal, wenn es für Novak in einem Spiel schwierig wird, fordert er den Doktor an.» Er wisse nicht, ob es ein chronisches «oder einfach ein psychisches Problem» sei. Der Serbe hielt sich bedeckt. Er sagte nur: «Der Nacken und die Schulter haben Probleme gemacht. Mehr will ich nicht dazu sagen.» Djokovic schaffte es in den Final, zog dort gegen Rafael Nadal jedoch den Kürzeren.

Auch Nadal im Viertelfinal

Jetzt sind es nur noch drei Schritte bis zum Grand-Slam-Rekord: Rafael Nadal hat nach einem weiteren imponierenden Auftritt den Viertelfinal erreicht. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien bezwang am Montag den an Nummer 16 gesetzten Italiener Fabio Fognini in 2:16 Stunden 6:3, 6:4, 6:2. Nadal bleibt in Melbourne damit ohne Satzverlust.

Im Kampf um den Einzug in den Halbfinal trifft der 34-Jährige auf den Griechen Stefanos Tsitsipas oder Fogninis Landsmann Matteo Berrettini. «Im Viertelfinal eines Grand Slams gibt es nur noch schwere Gegner. Es wird eine grosse Herausforderung», sagte Nadal im Siegerinterview auf dem Platz. Zum 13. Mal steht er beim Australian Open im Viertelfinal, zum 43. Mal hat er es bei einem Grand-Slam-Turnier unter die besten acht Spieler geschafft.

Erst im Endspiel könnte es zu einem Duell zwischen Nadal und Novak Djokovic oder Alexander Zverev kommen. Den Viertelfinal zwischen dem 23-jährigen Deutschen und dem Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Djokovic wurde für Dienstag als letztes Match der Night Session (ca. 11.00 Uhr MEZ) angesetzt.