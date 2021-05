Leichenfund in Zezikon TG - «Ich weiss nicht, ob ich die Gerichtsverhandlung durchstehe»

Sie sollen Isabella T.* in einen Teppich eingerollt haben: Drei Männer stehen am Montag vor Gericht. Die Mutter des Opfers erzählt, was sie sich vom Prozess verspricht.

1 / 7 Valentina T.* trauert immer noch um ihre Tochter: «Tief in mir drin habe ich immer noch die Hoffnung, dass meine Tochter doch noch zurückkehrt.» 20min Isabella T. (†20) wurde in einen Teppich gerollt und in einem Waldstück in Zezikon TG abgelegt. Facebook Die junge Frau wurde tot in einem Waldstück aufgefunden. Facebook

Darum gehts Vor drei Jahren wurde in einem Waldstück in Zezikon die Leiche von Isabella T.* (20) gefunden.

Am nächsten Montag stehen drei Männer wegen Störung des Totenfriedens in Frauenfeld vor Gericht.

Die Obduktion ergab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, deshalb wurde die Untersuchung der vorsätzlichen Tötung und Unterlassung der Nothilfe eingestellt.

«Solche Männer gehören in meinen Augen weggesperrt» , sagt die Mutter des Opfers. Sie versteht nicht, weshalb die Strafen nicht höher angesetzt sind.

Am 25. Januar 2018 wurde im Waldstück «Wilderetobel» in Zezikon TG die Leiche der 20-jährigen Isabella T. aufgefunden – in einen Fransenteppich eingerollt und verschnürt. F ast drei Monate zuvor wur d e d ie junge Frau von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat nun beim Bezirksgericht Frauenfeld gegen drei Männer Anklage wegen Störung des Totenfriedens erhoben. Die Gerichtsverhandlung ist auf den 10. und 28. Mai angesetzt. Eine Untersuchung unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung wurde eingestellt, da keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vorlagen.

Für die Mutter des Opfers ist die erneute Konfrontation mit dem Geschehenen eine grosse Bürde: «Mir geht es sehr schlecht, weil alles wieder hochkommt», sagt Violeta T.* zu 20 Minuten. So habe sie etwa vermehrt unter Albträumen gelitten. An der Gerichtsverhandlung wolle sie trotzdem teilnehmen: «Das schulde ich meiner Tochter.»

Andere sollen geschützt werden

Für sie sei es schwer zu akzeptieren gewesen, dass die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung und Unterlassung der Nothilfe gegen den Beschuldigten J.B.* fallen gelassen habe, sagt die Mutter des Opfers: «Ich bin keine Rechtsmedizinerin, aber ist es normal, dass drei erwachsene Männer eine junge Frau, die scheinbar tot ist, nackt in einen Teppich einwickeln und sie im Wald verscharren – wie dreckigen Abfall?» T. schüttelt den Kopf und fügt hinzu: «Solche Männer gehören in meinen Augen weggesperrt.»



Die Mutter hat Mühe damit, den Schweizer Rechtsstaat zu verstehen: «Ich bin mir sicher, die Beschuldigten hätten in meiner serbischen Heimat mit einer weitaus härteren Strafe zu rechnen gehabt.» Sie wisse, dass kein Gericht der Welt Isabella zurückbringen könne, aber wenigstens müsse man andere Menschen vor solchen Leuten schützen. «Das ist das Mindeste, das ich mir von dieser Gerichtsverhandlung wünsche.»

Den Schmerz, den man als Eltern durchmache, wenn man sein eigenes Kind verliere, sei nicht in Worte zu fassen: «Ich hatte nicht einmal die Möglichkeit, mich richtig zu verabschieden.» T. habe keine Kraft gehabt, den Leichnam ihrer Tochter zu sehen. Ihr Mann hingegen habe Isabella nach ihrem Tod «so» gesehen – er leide noch immer darunter: «Das war ein schrecklicher Anblick für meinen Mann. Sie hat nicht mehr unserer Isabella geglichen. Mein Mann kriegt diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf.»

«Tief in mir drin habe ich immer noch die Hoffnung, dass sie zurückkehrt»

Für die Familie sei die Zeit seit dem Verschwinden und Tod von Isabella sehr schwer gewesen. Ihr Mann hatte demnach sogar schon einen Herzinfarkt erlitten. Sie selbst sei nach dem Leichenfund zwei Monate lang krank gewesen, habe sich danach aber wieder voll in die Arbeit gestürzt, sagt T.: «Jeder Mensch geht mit Trauer anders um. Mir hilft es, wenn ich etwas zu tun habe.»

Viele Dinge könne sie seither jedoch nicht mehr machen. So feiere sie etwa keine Geburtstage mehr: «Ich kann das einfach nicht mehr. Isabella war es, die mir immer den Geburtstagskuchen gekauft oder gebacken hat», sagt T. Nach einer kurzen Pause fährt sie fort: «Ich habe immer noch das Bild von Isabella als Hintergrundbild auf meinem Handy.» Ihr Mann habe ihr geraten, stattdessen ein Foto des Enkelkindes einzustellen. «Ich werde aber das Bild nie ändern. Das ist mein Kind. Genau so habe ich sie in Erinnerung.»

Der Gerichtstermin bereite ihr schlaflose Nächte, sagt die Mutter : «Ich weiss nicht , wie und ob ich die Gerichtsverhandlung mit all den Details werde durchstehen können.» Was T. auf keinen Fall wolle, sei die Verhandlung zu stören. Deswegen werde sie den Saal sofort verlassen, wenn es ihr zu viel werde. Auch wolle sie auf keinen Fall Bilder der Leiche ihrer Tochter sehen. T. zeigt auf ihr Display und sagt: «Ich will sie nur so in Erinnerung behalten» , sagt T. «Tief in mir drin habe ich immer noch die Hoffnung, dass meine Tochter doch noch zurückkehrt.»