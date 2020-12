Der Flugverkehr zwischen der Schweiz und Grossbritannien steht still – wie lange, ist unklar. Die Ungewissheit nagt an den Betroffenen, die Informationen der Behörden sind spärlich.

1 / 3 Abigail Bouwman und ihre Tochter Matilda in Höngg. Die 12-Jährige verbringt Weihnachten bei ihrem Vater in Grossbritannien. Wann sie zurückkommen kann, ist bislang unklar. zvg In der Schweiz gilt seit Montag für britische Gäste eine strikte Quarantäneregelung. Getty Images Statt im Zimmer verbringen die Gäste den Tag auf der Piste, heisst es. Sie seien ungenügend informiert worden, sagt der Brite Chris Southwell. AFP via Getty Images

Darum gehts Am Montag hat der Bundesrat neue Corona-Massnahmen beschlossen, Flüge wurden gestrichen. Dabei geht es um die Eindämmung einer neuen Virusvariante in Grossbritannien und Südafrika.

Zahlreiche Gäste aus Grossbritannien befinden sich jedoch bereits hierzulande – andere würden gerne wieder in die Schweiz zurückkehren.

Betroffene erzählen, wie sie mit der Situation umgehen.

Ihre Flüge wurden gecancelt, nun stecken sie fest und wissen nicht, wie es weitergehen soll: Die Restriktionen für Passagiere aus Grossbritannien erwischten so manchen Reisenden eiskalt.

«Meine Tochter sitzt in Grossbritannien fest», sagt Abigail Bouwman (44). Die 12-jährige Matilda wollte über Weihnachten ihren Vater besuchen und wäre Ende Dezember wieder zurückgekommen – nun wurde aber ihr Flug gecancelt. Denn: Die Schweiz hat am Sonntag per Mitternacht sämtliche Flugverbindungen mit Grossbritannien eingestellt, nachdem dort eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt wurde. Auch Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben alle Luft-, Strassen-, Schienen- und Seeverbindungen unterbrochen.

«Sie wird Weihnachten alleine im Zimmer verbringen müssen»

Ob die neu gebuchte Reise für Mathilda am 3. Januar durchgeführt werden kann, ist derzeit unklar. «Wir wissen nicht, wie oder wann meine Tochter wieder zurückkehren kann», sagt die Britin, die seit neun Jahren in der Schweiz in Zürich lebt. «Die Unsicherheit ist das Schlimmste am Ganzen. Wir haben keine Informationen erhalten, weder von der Schweiz noch von Grossbritannien.» Komme die Tochter länger nicht zurück in die Schweiz, würde dies auch an der Schule zu Problemen führen, sagt Bouwman. «Mich beunruhigt die Situation. Aber ich will meiner Tochter nicht die Ferien verderben.» Es sei alles sehr schnell geschehen. Sie hätte sich vor so drastischen Massnahmen eine Information gewünscht: «Hätte ich das geahnt, hätte ich meine Tochter nicht gehen lassen.»

Auch der Brite Matthew Wake (48) spürt die Auswirkungen der neuen Regulierungen: Sein Besuch aus Grossbritannien sitzt bei ihm zu Hause in Quarantäne fest. «Sie weiss nicht, wie sie wieder nach Hause kommt.» Informationen von offizieller Stelle seien bislang ausgeblieben. «Wir haben keine Ahnung, was nun geschehen wird.» Zudem seien die Quarantäne-Vorlagen des Bundes sehr strikt: «Sie wird Weihnachten alleine im Zimmer verbringen müssen. Es ist eine unglaublich traurige Situation.» Der 48-Jährige lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und betreibt in Lausanne seinen eigenen Buchhandel «Books Books Books». Er sehe seine Familie sonst mehrmals im Jahr: «Jetzt weiss man nicht mal, ob es irgendwann wieder in so einer Regelmässigkeit möglich sein wird.»

So sollen die Briten gefunden werden «Die Passagierdaten sind zum grössten Teil erhoben», sagt Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Die werden auf die Kantone aufgeteilt, die dann die Massnahmen ergreifen müssen. Allen Besitzern einer SIM-Karte aus Grossbritannien und Südafrika wird eine SMS mit Informationen geschickt. Darin sind auch Informationen enthalten, wo sie sich melden können.» Viele Personen hätten sich schon von sich aus gemeldet. Dem Kanton Bern seien bis am Dienstagnachmittag fünf Personen gemeldet worden, schreibt dieser auf Anfrage. Im Kanton Glarus hätten sich zwei Personen bei den Behörden gemeldet, im Kanton Luzern seien es bislang «Einzelfälle». Vielen Kantonen liegen noch keine Angaben vor, wie viele Personen aus den Risikoländern sich überhaupt in ihrem Gebiet aufhalten.

Aufgrund der Corona-Situation hätten er und seine Familie sich in die Berge verzogen, sagt Chris Southwell (38). Aber: Auch in Klosters sei enorm viel los mit den Wintersportlern – auch von Landsleuten habe er gehört, dass sie noch immer unterwegs seien. «Die Informationen kamen nicht bis zu ihnen – viele Briten wissen gar nicht, dass sie eigentlich in Quarantäne sein sollten», sagt Southwell. Irgendjemand hätte diese Menschen über die neuen Regeln informieren müssen, sagt der ehemalige Profi-Snowboarder. «Ich hätte mir eine raschere Reaktion der Behörden gewünscht.» Denn: Bereits letzte Woche wusste die WHO von der Mutation. Der Brite lebt seit zehn Jahren in der Schweiz und betreibt eine eigene Concierge-Agentur in der Schweiz.

«Ich verstehe nicht, weshalb Leute derzeit aus Grossbritannien in die Schweiz zum Skifahren reisen. Es ist wirklich nicht die Zeit für so etwas», sagt Chris Southwell. zvg

Betroffen von den Reiserestriktionen sind Tausende Menschen: Nur via Luftweg sind es bereits 10’000 Personen aus Grossbritannien, die vergangene Woche via Flugzeug in die Schweiz eingereist sind. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) appellierte am Dienstagabend an die Touristen aus Grossbritannien und Südafrika via Twitter: «Verlassen Sie Ihr Zimmer oder Ihren Wohnsitz nicht und vermeiden Sie alle Kontakte.» Beim Nichteinhalten drohe eine Strafe von bis zu 10'000 Franken.