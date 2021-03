1 / 14 Ein Bild, das sich einer Arbonerin wiederholt bietet. L.H. Sie hatte auch schon Kotsäckli im Briefkasten. L.H. Diese beiden vollen Müllsäcke fanden zwei Spaziergängerinnen am Dienstagmittag (22.05.2018),… News-Scout

«Irgendjemand wirft uns immer wieder Abfall und Hundekotsäcke vor die Türe», beschwert sich eine Frau aus Arbon TG in einer lokalen Facebook-Gruppe. Sie habe sogar schon Kotsäckli im Briefkasten gefunden. «Wer macht so etwas?», fragt sie sich. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit erhofft sie sich, dass jemand etwas beobachtet hat und sich bei ihr meldet. Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag.

Wie die 25-Jährige gegenüber 20 Minuten ausführt, sei die Sache extrem mühsam. Sie wohne seit etwa eineinhalb Jahren hier, vor etwa drei bis vier Monaten sei das mit dem Abfall zum ersten Mal passiert. «Und seither passiert es etwa alle zwei Wochen», so L.H.* Sie vermutet, dass es immer die gleichen Personen sind. Beobachten konnte sie sie nie dabei, denn es geschehe immer in der Nacht. «Ich sehe den Müll jeweils am nächsten Morgen.» Wer dahinterstecken könnte, weiss sie nicht. Sie kenne nicht einmal jemanden mit Hund.

Kein Einzelfall

Offenbar ist sie mit dem Problem nicht allein. Auf Facebook schreibt eine andere Frau: «Ich wohne auch an d ieser Strasse . Bei uns liegt leider auch immer wieder Abfall auf unserem Parkplatz. Schweinerei. Bald installiere ich eine Kamera, wart ab.» In einem weiteren Kommentar wird von Diebstahl von Blumentöpfen und Dekosachen berichtet.

Eine Anwohnerin sagt gegenüber 20 Minuten , sie selber sei von dem Abfall nicht betroffen, aber sie sehe dieses Problem bei anderen Nachbarn. Sie fühlt mit: «Ich weiss nicht, wie lange man da noch die Nerven dafür hat. Das ist furchtbar.» Eine andere Anwohnerin meint: «Bei uns im Garten liegen immer mal wieder Hundekotsäcke. Das gehört sich einfach nicht und ist eklig.» Für sie s ei das ein gesellschaftliches Problem. Die gegenseitige Achtung gehe immer mehr verloren und verkümmere irgendwie. Das sei traurig, so die Frau.

Thurgauer Abfallgesetz Im Abfallgesetz des Kantons Thurgau heisst es bei § 5: Der Inhaber oder die Inhaberin von Abfällen ist verpflichtet, diese auf eigene Kosten zu bewirtschaften, soweit das Bundesrecht oder dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält.

Abfälle dürfen nur an Abfallanlagen abgegeben werden, die zur Entgegennahme dieser Abfälle berechtigt sind.

Abfälle dürfen insbesondere nicht ausserhalb von Abfallanlagen oder Sammelstellen zurückgelassen, weggeworfen, abgelagert oder verbrannt werden.

Wer dagegen verstösst, kann mit einer Busse bestraft werden.

Für geringfügige Übertretungen werden Bussen zwischen 50 und 300 Franken fällig.

Als geringfügige Übertretungen im Sinne von § 30 Absatz 3 des Gesetzes wird das Zurücklassen, Wegwerfen oder Ablagern der nachstehenden Abfälle ausserhalb von Abfallanlagen oder Sammelstellen mit folgenden Ordnungsbussen geahndet:

1. Inhalt eines Aschenbechers: Fr. 80.–

2. Einzelne Kleinabfälle wie Dosen, Flaschen, Papier, Verpackungen, Zigarettenstummel, Kaugummi, Essensreste: Fr. 50.–

3. Kehrichtsäcke oder Kleinabfälle in grösseren Mengen: Fr. 250.- (Quelle: Abfallgesetz, umwelt.tg.ch)

Die Polizei hat L.H. bisher nicht informiert. Sie überlege sich aber, bei einer weiteren Häufung der Fälle eine Kamera zu installieren. Es gehe doch nicht, dass sich hier jemand das Geld für die Abfallgebühren auf ihre Kosten spare.

Bei der Gemeinde Arbon war die Problematik mit dem Abfall und den Hundekotsäckli bisher nicht bekannt. Auf Anfrage hiess es: «Wir wissen nichts davon. Wir nehmen solche Fälle üblicherweise erst wahr, wenn sich jemand bei uns meldet.» Dies sei sonst jeweils bei vergleichbaren Fällen der Fall gewesen. Ob die Gemeinde nun handelt, muss geprüft werden. «Wir klären mit unserem Juristenteam, ob wir bei solchen Missständen wie dem vorliegenden aktiv werden sollten.»

* Name der Redaktion bekannt