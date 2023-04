Prävention: «Ich weiss, was du getan hast!» – dieser Clip warnt Kinder vor Porno-Konsum

Denn nach Angaben der Schweizerischen Kriminalprävention rufen immer mehr Kinder auch illegale Kinderpornografie im Internet auf. Aus diesem Grund hat die interkantonale Fachstelle in Zusammenarbeit mit der Waadtländer Kantonspolizei einen dreisprachigen Erklärungsclip erstellt, der in seiner Aufmachung die junge Generation ansprechen soll.

Keine sexuellen Inhalte im Video

Dieser kommt aber in einer speziellen Form daher. Denn legale und illegale Pornografie und Sexting, die für Jugendliche unter 16 Jahren als Kinderpornografie gelten, können in dem Clip jedoch nicht direkt dargestellt werden, da es verboten ist, pornografisches Material an Minderjährige weiterzugeben.

Im gezeichneten Video warnt deshalb ein bärtiger, kahlköpfiger Mann mit tiefer Stimme vor den Gefahren durch Pornografie. «Hey, du! Ich beobachte dich und ich weiss, was du gestern getan hast. Du hast einen Porno geschaut. Oh Mann, das ist nicht okay», beginnt das Video ominös.

«Polizei durchsucht dein Kinderzimmer»

Auch vor den Folgen von Sexting zwischen Minderjährigen wird im Video gewarnt. Wer intime Bilder von sich teile, müsse damit rechnen, dass die Polizei «in deine Schule, in deine Klasse, an deinen Tisch» komme und «dich mitnimmt». Oder die Polizei tauche zu Hause auf, durchsuche das Kinderzimmer und frage die geschockten Eltern, was ihr Kind sonst noch so treibe.