Fury-Ansage gegen Usyk : «Ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern»

Der zurückgetretene WBC-Box-Weltmeister Tyson Fury will für einen Vereinigungskampf gegen Vierfach-Champion Oleksandr Usyk in den Boxring zurückkehren. «Schickt mich in den Ring und ich werde den ukrainischen Penner um seine Gürtel erleichtern, wie ich es schon mit dem letzten ukrainischen Penner getan habe», sagte Fury in einem Video, welches er veröffentlichte nach Usyks Sieg gegen Anthony Joshua in der Nacht auf Sonntag. «Aber es wird nicht billig. Wenn du den Besten willst, musst du zahlen. Es wird sehr teuer, also holt die Scheckbücher raus.»