Trauer nach Hüpfburg-Tragödie - «Ich werde dich vermissen, Kumpel»

Eine Schule im Nordwesten Tasmaniens hatte am 16. Dezember 2021 ihre Weihnachtsfeier abgehalten und mit Aktivitäten wie dem Hüpfburg-Hüpfen das Ende des Jahres gefeiert. Fünf Kinder kamen dabei ums Leben.

Darum gehts Beim tragischen Hüpfburg-Unglück im australischen Bundesstaat Tasmanien kamen fünf Kinder ums Leben.

Drei weitere liegen noch immer in kritischem Zustand im Spital.

Fünf Familien trauern um die Opfer.

Der letzte Schultag wurde zur Tragödie: D as Hüpfburg-Unglück in der Stadt Devonport auf Tasmanien macht viele Australier innen und Australier fassungslos. Fünf Kinder verloren am Donnerstag morgen ihr Leben, als eine aufblasbare Burg durch Windböen in die Luft gerissen wurde. Augenzeugen sahen, wie mehrere Schülerinnen und Schüler aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe stürzten.

Die Anteilnahme für die betroffenen Familien ist riesig. An der Hillcrest Primary School legten am Freitag zahlreiche Menschen Blumen und Teddybären nieder, viele zündeten Kerzen an. Die Namen der fünf Todesopfer wurden nun von der Polizei mit Zustimmung der Familien veröffentlicht.

Addison Stewart, elf Jahre alt

Addison Stewart Quelle: GoFundMe

« Alle sind am Boden zerstört, sie war eine liebe, freundliche, alte Seele » , schreibt Meg Aherne über ihre Nichte Addison Stewart. Aherne l a ncierte a uf GoFundMe eine Spen d enaktion für die Familie der verstorbenen Elfj ährigen ein.

« Ich hoffe, dass ich etwas Geld für meinen Bruder und meine Schwägerin sammeln kann, damit sie die Beerdigungskosten und einige Rechnungen bezahlen können, während sie versuchen, das Leben ohne ihre liebevolle Tochter zu meistern. Sie haben noch eine Tochter und einen Sohn, um die sie sich kümmern müssen, und ich hoffe, dass ich ihnen etwas von dem Stress der Rechnungen abnehmen kann» , schreibt Aherne . Auf der Spenden-Website kamen inzwischen über 57'000 australische Dollar zusammen, umgerechnet etwa 38'000 Franken.

Zane Mellor, zwölf Jahre alt

Zane Mellor Tasmania Police

Der zwölf jährige Zane Mellor liebte das Angeln und hatte so ein grosses Lächeln, « dass seine Augen leuchteten . » Seine Stiefmutter Denitta Ryder trauert um ihn. Zane sei ein kluger Junge gewesen, der gerne mit seiner Familie Abenteuer erlebte, sagte sie zu «Daily Mail Australia» .

Für Zanes Vater Tim seien seine Kinder alles, ohne sie sei er völlig verloren, so Ryder. Wenige Stunden nach der Tragödie teilte er ein gemeinsames Foto von sich und seinem Sohn. « I ch werde dich vermissen, Kumpel » , schrieb er.

Peter Dodt, zwölf Jahre alt

Peter Dodt Tasmania Police

Auch für den zwölf jährigen Peter Dodt war es am Donnerstag der letzte Schultag. Sein alleinerziehender Vater Andrew soll schluchzend zusammengebrochen sein, als er vom Tod seines Sohnes erfuhr. Er sei « völlig am Boden zerstört » , sagte Tamara Scott, die Schwester des Vaters.

Am Freitagmorgen sei Andrew Dodt zur Schule gefahren, um die Schultasche des verstorbenen Buben zu holen. « Er hat sie einfach in de m Arm gehalten und geweint » , erzählt die Tante zum Portal «News.au» . « Peter war voller Leben und Abenteuer » , so die Tante. Sein Bruder habe eine besondere Bindung zu seinem Sohn gehabt. « Es waren die beiden gegen den Rest der Welt » , sagte Scott.

Jye Sheehan, zwölf Jahre alt

Jye Sheehan Tasmania Police

Der zwölf jährige Jye Sheehan kam beim Unglück ebenfalls ums Leben. Auf einem Zettel, den Angehörige der Verstorbenen am Eingang der Schule ablegten, war zu lesen: « Möget ihr fünf Engel von Sonnenschein umgeben sein » . Die Weihnachtsbeleuchtung der Schule wurde zu Ehren der jungen Opfer ausgeschaltet.

Jalailah Jayne-Maree Jones, zwölf Jahre alt

J alailah Jayne-Maree Jones Tasmania Police

Auch die zwölf Jahre alte Jalailah Jayne-Maree Jones hatte an der vorweihnachtlichen Feier ihrer Schule teilgenommen. Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet die Schule seit vergangenem Jahr einen «Big Day In» mit zahlreichen Aktivitäten, statt wie in früheren Jahren ein Schulpicknick ausserhalb des Geländes zu organisieren.

Drei Kinder lagen am Freitag noch immer in kritischem Zustand im Royal-Hobart-Spital. «Sie kämpfen um ihr Leben», berichtete der Sender 9News. Nach Angaben des Senders ABC war es nicht das erste schwere Unglück mit Hüpfburgen in Australien. 2001 war eine Achtjährige ums Leben gekommen, als eine solche Burg in Südaustralien ebenfalls durch Wind in die Luft gehoben wurde. Das Mädchen fiel aus sieben Metern Höhe auf den Boden. Damals soll das Gebilde nicht genügend im Boden verankert gewesen sein. Im vergangenen Jahr mussten im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste zwei verletzte Kinder operiert werden, nachdem auch ihre Hüpfburg durch eine Böe meterhoch in die Luft geschleudert wurde.